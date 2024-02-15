Будут хорошие новости: в Воздушных силах сказали, каких сюрпризов ждут для ПВО

В 2024 году Украина получит от западных партнеров средства противовоздушной обороны и ракеты к ним. Также наше государство ожидает сюрпризов. Возможно, это будет авиационное усиление.

Приоритет – это боеприпасы к системам ПВО. Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Сюрпризы для Воздушных сил

Юрий Игнат отметил, что ракеты всегда есть в пакетах помощи от разных стран, которые могут себе позволить отдать Украине определенное количество своих запасов или изготовить их на предприятиях. Также Воздушные силы ожидают сюрпризы от партнеров.

Относительно сюрпризов. Мы ожидаем хороших новостей о дополнительных системах, технологиях, не только об огневых средствах, средствах радиоэлектронной борьбы. Это тоже очень важно именно для Воздушных сил. Возможно, будет информация о нашей авиационной коалиции, которая работает тоже. Возможно, авиационное усиление, какие-то хорошие новости по F-16 или другой технике,

– подчеркнул он.

Нужно дождаться хороших новостей. Понятно, всю информацию не смогут опубликовать. Сообщат о том, что страны-партнеры и Украина будут считать нужным.

"Поэтому ждем, но приоритет – это боеприпасы к системам противовоздушной обороны, которые постоянно нами используются для отражения воздушного нападения", – добавил спикер.

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