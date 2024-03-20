Разгрузка происходит каждый день, – Данилов о помощи Украине от партнеров
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о разгрузке помощи, которую получает Украина от западных партнеров. По его словам, она происходит каждый день.
Напомним, сенатор-демократ Джо Манчин призвал Конгресс принять решение о предоставлении помощи Украине. Он рассказал, что отсутствие помощи нашему государству от США может привести к тому, что Украина столкнется с "худшим зверством в истории", о котором будут читать потомки.
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Помощь от западных партнеров
В эфире телемарафона Алексей Данилов отметил, что Украина каждый день проводит разгрузку помощи, которую получает от западных партнеров.
Каждый день на нашей территории происходит разгрузка. Иногда в большем количестве, иногда в меньшем. Но нет ни одного дня, чтобы у нас не было помощи от наших партнеров,
– рассказал Данилов.
Он отметил, что над тем, чтобы Украина продолжала получать помощь и в дальнейшем работает большая команда. В нее входят президент, МИД и послы.
Все работают, чтобы этот поток, этот ручеек ни в коем случае не пересыхал,
– прокомментировал ситуацию Алексей Данилов.
Какие итоги встречи "Рамштайн": основное
- Во вторник, 19 марта, состоялось уже 20-е заседание в формате "Рамштайн".
- Министр обороны Рустем Умеров по итогам "Рамштайна" рассказал, что приоритетными были боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16.
- Отдельное внимание на заседании уделили дронам. К дроновой коалиции присоединились новые страны, результатами этого объединения станут первые поставки дронов в Украину уже в марте.