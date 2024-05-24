Больше HIMARS и Leopard 1: Германия объявила о новом пакете помощи для Украины

Германия сообщила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Он включает, в частности, еще 10 танков Leopard 1.

Отмечается, что Германия предоставляет бронемашины совместно с Данией. Также Украина получит больше боеприпасов, дронов и HIMARS.

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Помощь от Германии

Германия 24 мая объявила о новом пакете для помощи. Сообщается, что он включает такое вооружение

10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);

3 реактивные системы залпового огня HIMARS;

20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

8 500 снарядов 155 мм;

20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

1 мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

1 бронированная инженерная машина DACHS с запасными частями;

1 бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

4 противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;

2 противоминных плуга;

16 автоцистерн Zetros;

400 светодиодных ламп;

530 штурмовых винтовок MK 556 с запасными частями;

80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;

111 винтовок CR 308;

1,8 миллиона патронов к огнестрельному оружию.

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