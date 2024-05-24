Больше HIMARS и Leopard 1: Германия объявила о новом пакете помощи для Украины
24 мая 2024, 17:34Читати новину українською
Источник:Правительство Германии
Германия сообщила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Он включает, в частности, еще 10 танков Leopard 1.
Отмечается, что Германия предоставляет бронемашины совместно с Данией. Также Украина получит больше боеприпасов, дронов и HIMARS.
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Помощь от Германии
Германия 24 мая объявила о новом пакете для помощи. Сообщается, что он включает такое вооружение
- 10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);
- 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
- 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
- 8 500 снарядов 155 мм;
- 20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
- 34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
- 1 мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
- 1 бронированная инженерная машина DACHS с запасными частями;
- 1 бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 4 противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
- 2 противоминных плуга;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 светодиодных ламп;
- 530 штурмовых винтовок MK 556 с запасными частями;
- 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;
- 111 винтовок CR 308;
- 1,8 миллиона патронов к огнестрельному оружию.
Поддержка партнеров
- В четверг, 23 мая, издание AP сообщило, что Соединенные Штаты уже вскоре могут объявить новый пакет военной помощи Украине. Ожидается, что его сумма составит 275 миллионов долларов. По словам источников, этот пакет содержит системы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров.
- Кроме этого, сейчас идет дискуссия об отмене запрета на удары американским оружием по Украине. Администрация Байдена противится этому решению. Однако неожиданно спикер Палаты Майк Джонсон заявил, что Украине нужно позволить вести войну со страной-агрессором так, как мы считаем нужным.
- Владимир Зеленский прокомментировал разговоры о возможности введения войск НАТО в Украину. По его словам, государство положительно оттала бы любую помощь, однако конкретных предложений пока нет.