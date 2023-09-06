Боеприпасы, тягачи и не только: Германия передала Украине очередной пакет помощи
Источник:Парламент Германии
В немецком Бундестаге 5 сентября рассказали о новых поставках военной помощи украинской армии. В частности, в новый пакет вошли боеприпасы, тягачи, а также автомобили.
В то же время в правительстве страны подчеркнули, что поставки происходят из отраслевых запасов страны. Все это финансируется немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
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Что вошло в новую помощь от Германии
В Бундестаге отметили, что некоторые поставки оружия уже нуждаются в модернизации. Кроме того, в самой стране продолжаются производства необходимого для Украины оружия, также проводятся учебные мероприятия для наших солдат.
В новый пакет военной помощи от Германии вошли:
- 10080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;
- Более 8,5 миллиона патронов;
- 27 тысяч 40 миллиметровых боеприпасов;
- Бронированный мостоукладчик Beaver;
- 32 грузовика Zetros;
- 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;
- 4 пограничных автомобиля;
- 20 тысяч защитных очков для солдат.
Стоит отметить, что немецкая компания Mercedes-Benz в этот же день объявила о доставке в Украину 100 грузовиков-вездеходов Zetros. В компании отметили, что не только передали грузовики министерству обороны Украины, но и заранее подготовили украинских водителей.
В Mercedes-Benz также подтвердили, что все это уплатило правительство Германии. В общей сложности Германия уже передала 188 единиц этих грузовиков.
Германия передала Украине боеприпасы нового производства
В Минобороны Германии 5 сентября рассказали, через семь месяцев после достижения соглашения Вооруженные Силы Украины получили только что произведенные боеприпасы. Они предназначены к германскому зенитному танку Gepard.
На сайте министерства написали, что строительство промышленной линии для производства боеприпасов провели в рекордные сроки. Несмотря на то, что количество переданных ВСУ боеприпасов немецкая сторона не уточнила, министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что она "пятизначная".
Война в Украине ежедневно напоминает нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов для Gepard мы сосредотачиваемся именно на этих двух важнейших аспектах,
– заявил он.
Напоследок он подчеркнул, что Германия еще раз показала, что на нее можно положиться. Министр заверил, что страна будет продолжать поддерживать Украину артиллерией, боеприпасами и наземными средствами ПВО.
ФРГ не в первый раз передает оружие Украине
- Германия 30 августа обновила на сайте Бундестага информацию о переданную Украине военную помощь. В частности, правительство страны предоставило нашей армии танки Leopard, мощный радар и разведывательные БПЛА.
- До этого Германия предоставляла мощный пакет помощи с большим количеством боеприпасов. Так, страна передала нам системы для обнаружения дронов и ракеты для комплексов Patriot, появившихся в списке впервые.
- В то же время, Украина ожидает от ФРГ поставок дальнобойных ракет Taurus. Как оказалось, передача этого вида оружия блокирует только один человек – канцлер Германии Олаф Шольц.