Украина уже получила ракеты к системам Patriot, – Минобороны Испании

Украина уже получила ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, которые ей передала Испания.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время своего визита в казармы Санхенис и Главный военный госпиталь "Орад-и-Гахиас". Именно там лечатся и проходят подготовку украинские бойцы.

Смотрите также Ближайшие пару месяцев могут быть критические: 2 фактора, которые помогут ВСУ

Ракеты от союзников

По словам политика, ракеты к системам Patriot помогут Украине защищаться от постоянных российских атак. Маргарита Роблес добавила, что странам Евросоюза необходимо продолжать поддерживать украинский народ перед лицом вызова в виде агрессии России.

Партия ракет к Patriot уже прибыла в Украину. Она прибыла на прошлой неделе. Очевидно, что мы работаем в этом вопросе в координации с нашими союзниками, потому что мы понимаем, что Украина защищает свою целостность, она защищает человеческие жизни,

– сказала она.

Министр убеждена, что все должны четко осознавать, что Украина подверглась вторжению со стороны Путина, который совершает массовые убийства и не намерен устанавливать никаких ограничений.

В конце апреля Испания уже поставила Украине новую партию боеприпасов для тяжелой артиллерии. Роблес также сообщала о планах поставки артиллерийских снарядов калибра 155 и 120 мм в ближайшие несколько месяцев.

Военная помощь: последние новости