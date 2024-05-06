Украина уже получила ракеты к системам Patriot, – Минобороны Испании
Источник:El Mundo
Украина уже получила ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, которые ей передала Испания.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время своего визита в казармы Санхенис и Главный военный госпиталь "Орад-и-Гахиас". Именно там лечатся и проходят подготовку украинские бойцы.
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Ракеты от союзников
По словам политика, ракеты к системам Patriot помогут Украине защищаться от постоянных российских атак. Маргарита Роблес добавила, что странам Евросоюза необходимо продолжать поддерживать украинский народ перед лицом вызова в виде агрессии России.
Партия ракет к Patriot уже прибыла в Украину. Она прибыла на прошлой неделе. Очевидно, что мы работаем в этом вопросе в координации с нашими союзниками, потому что мы понимаем, что Украина защищает свою целостность, она защищает человеческие жизни,
– сказала она.
Министр убеждена, что все должны четко осознавать, что Украина подверглась вторжению со стороны Путина, который совершает массовые убийства и не намерен устанавливать никаких ограничений.
В конце апреля Испания уже поставила Украине новую партию боеприпасов для тяжелой артиллерии. Роблес также сообщала о планах поставки артиллерийских снарядов калибра 155 и 120 мм в ближайшие несколько месяцев.
Военная помощь: последние новости
- Украина получит прототипы артиллерийских снарядов дальностью в 100 километров. Отмечается, что такая помощь будет предоставлена от немецкого оборонного предприятия Rheinmetall. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер. Он отметил, что поставки артиллерийских боеприпасов будет в рамках оборонной помощи Украине.
- Наша страна также получит от США передовые ударные дроны с огнестрельным оружием. Речь идет о БпЛА производства американской компании Feloni Aero. Сейчас разрабатываются два варианта беспилотников – БпЛА Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой и БпЛА FelonX, оснащен противотанковой ракетой Spike.
- Правительство Италии во главе с Джорджией Мелони решил одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая системой противовоздушной обороны SAMP/T. Сейчас в Италии есть пять систем SAMP/T, и Рим намерен передать Украине одну из них, которую он одалживал Словакии.