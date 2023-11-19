В Конгрессе надеются одобрить дополнительную помощь Украине и Израилю к Рождеству, – NBC

Для Украины очень важна поддержка со стороны США. В Конгрессе выражают надежду, что дополнительную помощь для нашей страны и Израиля одобрят. И что сделают это к Рождеству.

Журналистам об этом рассказали лица, участвующие в обсуждении выделения помощи. Они отметили, что лидеры Конгресса надеются собрать до конца года дополнительный пакет для помощи военным усилиям, как в Украине, так и в Израиле. Также они хотят усовершенствовать иммиграционную систему США.

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Законопроект о помощи Израилю уже приняли

Обратим внимание, что Палата представителей, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю. Впрочем, он предусматривает значительное сокращение налоговой службы и исключает гуманитарную помощь. А это два пункта, которые Белый дом и Сенат демократов считают неприемлемыми. Следовательно, вопрос: как будет проходить следующий этап переговоров.

Так, лидеры Сената – как республиканцы, так и демократы – считают, что лучший путь к написанию законопроекта, который сможет пройти обе палаты и получить подпись Джо Байдена, должен начаться в Сенате. Ведь там – место для двухпартийных переговоров.

Чак Шумер, республиканец от штата Нью-Йорк, дал четко понять, что принятие дополнительной помощи – главный приоритет для него в период между Днем благодарения и Рождеством.

"Я знаю, что обе стороны искренне заинтересованы в оказании помощи Израилю и Украине, а также в помощи невинному гражданскому населению Газы. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к согласию, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы будем работать над этим немедленно, когда вернемся после Дня Благодарения и Рождеством (между 23 ноября и 25 декабря – 24 Канал), – заявил Шумер, выступая в Сенате в среду.

Обратите внимание, что накануне Джо Байден написал колонку. В ней он обратился к американцам и отметил необходимость поддержки Украины. Он также сравнил Владимира Путина с ХАМАС и отметил, что помощь нашей стране положительно повлияет на будущее США.