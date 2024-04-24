Игра на Запад: как Кремль попытается ответить на принятие помощи Украине

Сенат США одобрил предоставление помощи Украине 23 апреля. Россияне всеми методами будут пытаться показать Западу свою "силу" и "незыблемость".

Директор Института мировой политики Евгений Магда предположил 24 Каналу, что россияне будут концентрировать свои силы для наступления на фронте. Также Кремль сосредоточится на геополитической войне с США и НАТО.

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Достижение успехов на фронте

По словам Магды, для Кремля принятие помощи Украине от США не стало неожиданностью, они осознавали, что это произойдет. Однако Россия будет пытаться включать компенсаторные механизмы, которые будут в разных проявлениях.

Основным из таких механизмов будет попытка достижения успехов на фронте до 9 мая, их "дня победы". Также будет значительная волна дезинформации от россиян и стремление "расшатать" Украину изнутри.

Россия будет пытаться захватить как можно больше украинских территорий до тех пор, пока Украина не получит вооружение,

– отметил директор Института мировой политики.

Также он добавил, что вооружение будет поступать сразу после того, как Джозеф Байден подпишет указ. Сами американцы говорят, что вооружение находится на складах Польши и Германии, поэтому оно быстро пересечет украинскую границу.

Подрыв выборов США

По мнению Магды, Россия будет активно действовать по подрыву электоральных процедур в США.

За годы, которые прошли после выборов в США в 2020 году, или после президентских выборов во Франции, механизмы влияния России существенно усовершенствовались,

– отметил директор Института мировой политики.

"Пощечина" НАТО

Кремль, по мнению Магды, вероятно, будет стремиться нанести геополитическую "пощечину" НАТО, нарушив его границы. Если же НАТО будет угрожать в ответ, то россияне будут манипулировать применением ядерного оружия, которое есть на территории Беларуси.

Тактическое ядерное оружие на территории Беларуси на самом деле контролирует Россия. Это такая игра "на две руки",

– добавил отметил директор Института мировой политики.

Основная задача Украины

Владимир Путин будет пытаться показать Западу, что он будет дальше давить и "бороться". Задачей Украины в таких условиях будет показ способности к решительному и эффективному сопротивлению. Однако, по мнению Магды, США поставили Украине условие, что мы не можем применять, например, ракеты ATACMS, которые являются дальнобойным оружием по российской территории.

Это небольшая проблема, потому что, к сожалению, на оккупированной территории Украины есть достаточно объектов, по которым можно наносить удары,

– прокомментировал директор Института мировой политики.

Помощь Украине от США: кратко