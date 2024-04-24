Директор Інституту світової політики Євген Магда припустив 24 Каналу, що росіяни будуть концентрувати свої сили для наступу на фронті. Також Кремль зосередиться на геополітичній війні з США та НАТО.

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Досягнення успіхів на фронті

За словами Магди, для Кремля ухвалення допомоги Україні від США не стало несподіванкою, вони усвідомлювали, що це станеться. Однак Росія буде намагатись включати компенсаторні механізми, які будуть в різних проявах.

Основним з таких механізмів буде спроба досягнення успіхів на фронті до 9 травня, їхнього "дня побєди". Також буде значна хвиля дезінформації від росіян та прагнення "розхитати" Україну зсередини.

Росія буде намагатися захопити якнайбільше українських територій до того часу, поки Україна не отримає озброєння,

– зазначив директор Інституту світової політики.

Також він додав, що озброєння надходитиме одразу після того, як Джозеф Байден підпише указ. Самі американці говорять, що озброєння перебуває на складах Польщі та Німеччини, тому воно швидко перетне український кордон.

Підрив виборів США

На думку Магди, Росія буде активно діяти щодо підриву електоральних процедур в США.

За роки, які пройшли після виборів в США у 2020 році, чи після президентських виборів у Франції, механізми впливу Росії суттєво удосконалились,

– зауважив директор Інституту світової політики.

"Ляпас" НАТО

Кремль, на думку Магди, ймовірно, буде прагнути завдати геополітичного "ляпасу" НАТО, порушивши його кордони. Якщо ж НАТО буде погрожувати у відповідь, то росіяни будуть маніпулювати застосуванням ядерної зброї, яка є на території Білорусі.

Тактичну ядерну зброю на території Білорусі насправді ж контролює Росія. Це така гра "на дві руки",

– додав зауважив директор Інституту світової політики.

Основне завдання України

Владімір Путін буде намагатиметься показати Заходу, що він буде далі тиснути та "боротись". Завданням України в таких умовах буде показ спроможні щодо рішучого та ефективного опору. Однак, на думку Магди, США поставили Україні умову, що ми не можемо застосовувати, наприклад, ракети ATACMS, які є далекобійною зброєю по російській території.

Це невелика проблема, бо, на жаль, на окупованій території України є достатньо об'єктів, по яких можна завдавати удари,

– прокоментував директор Інституту світової політики.

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