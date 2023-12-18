Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, что высокотехнологичная техника должна помочь украинским силам в перспективе достичь своей цели на фронте. Однако сейчас у ВСУ есть другие насущные потребности в вооружении.

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Позволит эффективно вести боевые действия

Он напомнил, что первую партию истребителей F-16 Украина должна получить уже к концу первого квартала 2024 года. Также в западных странах уже готовятся пилоты и лётно-технический персонал, который будет обслуживать эти самолеты.

Это сложная техника, которая требует тщательного изучения, исследования, чтобы использовать ее максимально эффективно,

– подчеркнул военный эксперт.

Кейс запросов Украины по F-18 и вертолеты Apache и Black Hawk важен. Однако сейчас украинская армия нуждается именно в тяжелом пехотном вооружении – гранатометах (в том числе автоматических), крупнокалиберных пулеметах. Это оружие позволит достичь целей при ведении оборонительных боев.

Вертолеты AH-64 Apache Это американский боевой вертолет, вооруженный 30-мм пушкой M230 Chain Gun, 16 противотанковыми ракетами AGM-114 или 4 установками с 19 единицами 70-мм неуправляемых ракет Hydra 70. Одна из особенностей Apache – его полет может продолжаться еще в течение 30 минут, даже если в его фюзеляже произойдет попадание.

Ориентироваться на современное, высокотехнологичное вооружение, конечно, нужно, но мы должны понимать, что таким образом можем очень быстро потратить 61 миллиард долларов, которые ожидаем от США. Однако закроем мы ли все потребности ВСУ? В этом я сомневаюсь,

– подчеркнул Селезнев.

В то же время при получении большого количества тяжелого пехотного вооружения, по меньшей мере, в обороне ВСУ будут максимально эффективными. Именно благодаря этому оружию можно добиться наибольшего поражения штурмовых групп противника.

"Штурмы пехотой подразделений "Шторм Z" наиболее болезненны для ведения оборонительных боев. Враг фактически телами своих солдат выстилает путь к желаемым победам. Чтобы усложнить этот путь и превратить как можно больше вражеского войска в пепел, нам нужно это же тяжелое пехотное вооружение", – отметил Владислав Селезнев.

Какое оружие Украина хочет получить от США

В Вашингтоне 5-6 декабря состоялась украинско-американская конференция оборонных индустрий, во время которой Минобороны Украины представило список оружия и военной техники США, необходимой ВСУ для эффективной борьбы с врагом. В списке, в частности, было указано следующее: