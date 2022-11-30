Литва выделила еще 13 миллионов евро для Украины: на что пойдут деньги
30 ноября 2022 , 21:45Читати новину українською
Источник:твиттер Арвидаса Анушаускаса
Правительство Литвы одобрило выделение средств для поддержки Украины. Речь идет о сумме в размере 13 миллионов евро.
Литва выделила еще 13 миллионов евро для Украины
Часть средств будет потрачена, в частности, на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами. Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
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Сегодня литовское правительство утвердило 13 миллионов евро поддержки для Украины,
– написал он в своем Twitter.
По словам министра, эта сумма будет распределена следующим образом:
- 5 миллионов евро направят в фонд Всемирного банка в поддержку Украины;
- 4 миллиона евро – на восстановление украинской энергетической инфраструктуры;
- 2 миллиона евро – в поддержку украинских беженцев в Молдове;
- 2 миллиона евро – на инициативу Grain from Ukraine для экспорта украинского продовольствия.
Военная помощь Украине: что нового
- Компания Boeing предложила Пентагону поставлять Украине миниатюрные высокоточные бомбы GLSDB, которые позволили бы нашим военным наносить удары по важным объектам в глубоком тылу врага – на расстояние более 150 километров. Боеприпасы GLSDB – это экспериментальная технология. Она была продемонстрирована в 2017 году и до сих пор находится на стадии несерийного производства.
- Риши Сунак планирует раскрыть детали, какой будет военная помощь Украине от Британии в следующем году. Помощь либо оставят на том же уровне, либо увеличат. Поддержка Украины со стороны британского правительства осталась неизменной, несмотря на беспорядки последних месяцев, когда Бориса Джонсона в должности премьер-министра сменила Лиз Трасс, а затем Сунак.
- Министры иностранных дел НАТО в ближайшее время обсудят возможность оказания долгосрочной поддержки Украине. Соответствующую тему поднимут на встрече в Бухаресте. На этой встрече министры НАТО, вероятно, дадут новые обещания по поводу нелетальной поддержки Украины. Отдельные члены Североатлантического союза также, вероятно, объявят о новых поставках военного оборудования для Украины, главным образом, систем противовоздушной обороны.
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