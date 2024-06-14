Сейчас "ключевая стадия": Остин заявил о необходимости увеличения поставок оружия Украине
Источник:РБК-Украина
США, а также страны-союзники должны увеличить поставки вооружения Украине. Так, по словам Ллойда Остина, сейчас наступила ключевая стадия в войне.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга.
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Ллойд Остин призвал давать больше оружия нашему государству
По словам главы Пентагона, Украине нужно увеличить поставки вооружения, поскольку война в нашей стране вступила в "ключевую стадию".
Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступила ключевая стадия (в войне – 24 Канал), и Украине необходимо пополнить свои запасы вооружений,
– подчеркнул он.
Также Остин заявил, что глава Кремля Путин не имеет права ставить Киеву условия о мире.
"Это как раз то поведение, которого мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", – отметил Остин.
Истребители F-16 для Украины
- На итоговой пресс-конференции по результатам двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе 14 июня Ллойд Остин высказался относительно получения Украиной самолетов F-16.
- Он заявил, что настроен "оптимистично" относительно получения нашим государством американских истребителей F-16.
- Так, Ллойд отметил об "упорной работе над тем, чтобы предоставить Украине способности F-16 уже этим летом".