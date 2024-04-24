Мусиенко назвал направление, на котором Великобритания намекнула Украине наступать

Великобритания анонсировала выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов. В частности, туда входят лодки, ракеты, бронеавтомобили, боекомплекты и беспилотники.

Лондон якобы сигнализирует, чтобы украинские военные сосредоточили будущее наступление на Юге. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что теперь, вероятно, наступательные действия будут происходить только на одном направлении.

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Левобережная Херсонщина – плацдарм надежды

"Если посмотреть номенклатуру британской помощи, она будто говорит: "Идите на левобережье Херсонщины. Выходите к административным границам с оккупированным Крымом". В пакете лодки, катера, Storm Shadow. Также не танки, а бронированные машины, которые можно быстро переправить через Днепр", – отметил Мусиенко.

Пакет военной помощи от Великобритании, в частности, будет включать:

60 лодок, в том числе морские рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки;

более 1 600 "ударных" и зенитных ракет, а также дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow;

более 400 транспортных средств, в том числе 160 бронеавтомобилей Husky, 162 единицы бронетехники и 78 внедорожников;

почти четыре миллиона патронов для стрелкового оружия.

Британцы намекают, что Херсонщина – единственный шанс для Киева в наступлении. Александр Мусиенко разделяет такое мнение, добавляя, что Силам обороны нужно пробовать развивать успех на этом участке. По его словам, это плацдарм надежды для Украины, иначе его нельзя назвать.

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Вполне вероятно, что Великобритания вскоре даже публично поставит условие, – наступать исключительно на левом берегу Херсонской области. После контрнаступления 2023 года Украина вряд ли сможет чувствовать себя свободнее и наступать на 3 – 4 отрезках фронта. Запад предоставит нашему государству оружие исключительно для выполнения тех задач, которые посчитает более достижимыми и возможными.

Учитывая это, на Западе сейчас доминирует такой расчет, что нужно остановить российское наступление, освободить максимально территории на Юге, выбить оттуда Россию, ослабить любые российские требования на будущих переговорах. Тогда этот конфликт может быть заморожен, на каких условиях и на какой период времени, – этот вопрос открыт,

– подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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