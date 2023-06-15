Чем Токио поможет Украине в войне с Россией: WSJ рассказали о переговорах Японии и США
Источник:The Wall Street Journal
Япония хочет помочь украинским защитникам боеприпасами. Однако так просто передать снаряды ВСУ у Токио не получится. В The Wall Street Journal рассказали об обходном плане японцев.
Япония ранее оказывала Украине только нелетальную помощь. К примеру, она поставляла для ВСУ грузовики, а также выражала готовность лечить раненых украинских военных. Однако поддержка нашего государства со стороны Токио может стать еще сильнее.
К теме Единственная гарантия безопасности в регионе: Foreign Affairs о помощи Западу Украине
Какие у Японии планы по Украине
Япония ведет переговоры по поставке боеприпасов ВСУ. Речь идет об артиллерийских снарядах для 155-миллиметровых пушек. Это позволит украинским военным пополнить запасы для контрнаступления.
Токио не делал этого раньше из-за экспортных правил в стране. Они запрещают японским компаниям продавать за границу летальные товары. Многие законодатели из Либерально-демократической партии Японии хотят отменить эти ограничения или хотя бы ослабить.
Как Токио может обойти собственный запрет
По данным СМИ, Япония, вероятно, нашла обходной путь. В 2016 году Токио и Вашингтон заключили соглашение, позволяющее двум странам обмениваться боеприпасами. Благодаря этому союзники, например, смогут продавать тротил в условиях глобальной нехватки боеприпасов.
К слову, в медийном пространстве недавно уже появилась информация о намерении США обеспечить ВСУ тротилом из Японии. Он как раз и нужен для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Союзники продолжают поддерживать Украину
- Недавно Пентагон анонсировал пакет военной помощи на сумму в 325 миллионов долларов. Наша страна получит дополнительные бронемашины Stryker и Bradley, боеприпасы для HIMARS и NASAMS, зенитные комплексы Stinger и многое другое.
- Также Украина может получить от США боеприпасы с обедненным ураном. По предварительным данным, администрация Джозефа Байдена пришла к консенсусу по этому вопросу.
- Кроме этого продолжаются переговоры по передачи Украине истребителей F-16. Западные партнеры Киева на 13-м "Рамштайне" будут обсуждать "авиационную коалицию".