Чем Токио поможет Украине в войне с Россией: WSJ рассказали о переговорах Японии и США

Япония хочет помочь украинским защитникам боеприпасами. Однако так просто передать снаряды ВСУ у Токио не получится. В The Wall Street Journal рассказали об обходном плане японцев.

Япония ранее оказывала Украине только нелетальную помощь. К примеру, она поставляла для ВСУ грузовики, а также выражала готовность лечить раненых украинских военных. Однако поддержка нашего государства со стороны Токио может стать еще сильнее.

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Какие у Японии планы по Украине

Япония ведет переговоры по поставке боеприпасов ВСУ. Речь идет об артиллерийских снарядах для 155-миллиметровых пушек. Это позволит украинским военным пополнить запасы для контрнаступления.

Токио не делал этого раньше из-за экспортных правил в стране. Они запрещают японским компаниям продавать за границу летальные товары. Многие законодатели из Либерально-демократической партии Японии хотят отменить эти ограничения или хотя бы ослабить.

Как Токио может обойти собственный запрет

По данным СМИ, Япония, вероятно, нашла обходной путь. В 2016 году Токио и Вашингтон заключили соглашение, позволяющее двум странам обмениваться боеприпасами. Благодаря этому союзники, например, смогут продавать тротил в условиях глобальной нехватки боеприпасов.

К слову, в медийном пространстве недавно уже появилась информация о намерении США обеспечить ВСУ тротилом из Японии. Он как раз и нужен для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Союзники продолжают поддерживать Украину