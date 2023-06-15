Японія раніше надавала Україні тільки нелетальну допомогу. Наприклад, вона постачала для ЗСУ вантажівки, а також висловлювала готовність лікувати поранених українських військових. Однак підтримка нашої держави з боку Токіо може стати ще сильнішою.

До теми Єдина гарантія безпеки в регіоні: Foreign Affairs про допомогу Заходу Україні

Які у Японії плани щодо України

Японія веде перемовини щодо постачання боєприпасів ЗСУ. Мовиться про артилерійські снаряди для 155-міліметрових гармат. Це дозволить українським військовим поповнити запаси для контрнаступу.

Токіо не робив цього раніше через експортні правила у країні. Вони забороняють японським компаніям продавати за кордон летальні товари. Чимало законодавців з Ліберально-демократичної партії Японії хочуть скасувати ці обмеження або хоча б послабити.

Як Токіо може обійти власну заборону

За даними ЗМІ, Японія, ймовірно, знайшла обхідний шлях. У 2016 році Токіо та Вашингтон уклали угоду, що дозволяє двом країнам обмінюватися боєприпасами. Завдяки цьому союзники, наприклад, зможуть продавати тротил в умовах глобальної нестачі боєприпасів.

До слова, у медійному просторі не так давно вже з'явилася інформація про намір США забезпечити ЗСУ тротилом з Японії. Він якраз і потрібен для 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Союзники продовжують підтримувати Україну