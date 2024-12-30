В Госдепе США раскрыли, что вошло в новый пакет помощи Украине

Президент США Джо Байден 30 декабря анонсировал новый военный пакет помощи для Украины. Он предусматривает предоставление оружия на сумму 1,25 миллиарда долларов со складов Пентагона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

К теме Пентагон сейчас в процессе передачи Украине сотен тысяч боеприпасов и ракет, – Байден

Что вошло в новый пакет помощи Украине от США

По словам Блинкена, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования украинским партнерам для защиты от агрессивной войны России.

В рамках этого пакета США предоставят Украине:

боеприпасы для систем противодействия дронам (c-UAS);

боеприпасы для ПВО;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров;

боеприпасы класса "воздух – земля";

противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;

ракеты TOW;

осколочные гранаты;

оборудование и боеприпасы для подрыва;

средства связи, обучения, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;

запасные части;

вспомогательное оборудование;

обучение и транспорт.

В Госдепе также заверили, что Соединенные Штаты и более 50 стран объединены, чтобы предоставить Украине все необходимые возможности для защиты от агрессии России.

К слову, в Белом доме 30 декабря объявили, что США предоставляют Украине военную помощь на почти 2,5 миллиарда долларов. Туда вошли дополнительный пакет на 1,25 миллиарда долларов для украинской армии и пакет Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) на 1,22 миллиарда долларов.