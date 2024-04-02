Джонсон поддержал идеи Трампа: в чем заключается главная интрига по помощи Украине

Представители Конгресса США могут вернуться к рассмотрению вопроса о помощи Украине уже после 9 апреля. Но здесь есть один нюанс.

О нем 24 Каналу отметил эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли. Он отметил, что наш вопрос не исчезал с повестки дня.

Смотрите также Продолжается активный диалог о помощи Украине: за что борются Белый дом и Трамп

Шансы на рассмотрение законопроекта

Вопрос помощи Украине не исчезал с повестки дня. Однако республиканцы имеют преимущество в нижней палате Конгресса и именно поэтому он до сих пор не ставился на голосование в Сенате, отметил эксперт-международник.

Как известно, этот законопроект был поддержан. И вот здесь сейчас ключевая интрига заключается в том, именно его поставит на голосование в нижней палате Джонсон или, и это можно догадаться из его намеков, может быть какой-то другой вариант, другой законопроект о помощи Украине,

– предположил он.

Закопроект, за который проголосовали в Сенате, – это финансовая и военная помощь по принципу предыдущих лет. То есть это не кредиты.

"Но Джонсон поддержал идеи озвученные Дональдом Трампом еще несколько месяцев назад. Они о том, что необходимо не просто дарить, так сказать, оружие, а давать в кредит. И об этом отмечал Линдси Грэм, который представляет тот лагерь, который крайне негативно относится к России, и который поддерживал Украину в противостоянии в течение всех 10 лет", – сказал Максим Яли.

Поэтому для нас могут быть высокими условия за такой законопроект.

Что анонсировал Майк Джонсон: основное