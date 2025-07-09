Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины, – Госдеп о поставках оружия

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс высказалась относительно военной помощи Украине. Она заявила, что США остаются "самыми большими сторонниками" нашей страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее заявление во время брифинга 8 июля.

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Госдеп о поставках оружия Украине

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс высказалась по теме поставок оружия Украине. Она подтвердила, что Соединенные Штаты беспокоятся об Украине и продолжат обеспечивать помощь – и эта позиция остается неизменной.

Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины. Мы беспокоимся об этих людях, мы беспокоимся о том, чтобы они имели то, что им нужно,

– заявила Брюс.

Она указала, что произошло возобновление поставок оружия в Украину после "стандартного пересмотра" Пентагоном имеющихся вооружений, как накануне это сформулировали в Белом доме.

По ее словам, Трамп очень четко высказывался относительно "масштабных массовых убийств, которые продолжаются, и о том, что они должны прекратиться, что должно быть перемирие, и что оно должно быть между двумя сторонами".

"В этом контексте я отмечу, конечно, что вот теперь у нас возобновляются поставки оружия Украине. Президент открыто говорил об этом, хотя и без подробностей, какого именно", – отметила она.

Брюс подчеркнула, что президент США "чувствует, очевидно, большую страстность и решимость относительно способности Украины защитить себя".

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что Штаты не меняли позиции в поддержку Украины.

"Мы помогали им (украинцам – 24 Канал). Мы продолжим помогать им. Там очень сложная ситуация. Это наша позиция – и она всегда была такой", – резюмировала Брюс.