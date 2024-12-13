Пентагон "принимает исторические меры" для поставки огромного количества оружия в Украину, – CNN

Среди чиновников США и Украины есть опасения относительно возможного сокращения военной помощи после того, как Дональд Трамп станет президентом. Западные журналисты пишут, что Пентагон принимает меры для поставки оружия в наше государство.

В конце своего срока администрация Джо Байдена пытается обеспечить Украину на 2025 год. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Украина должна получить оружие

Администрация Байдена 12 декабря вечером объявила о пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов, который позволит изъять оборудование со складов армии США.

Высокопоставленный чиновник администрации рассказал, что администрация вкладывает ресурсы в то, чтобы Киев получил объявленное оружие до того, как Байден покинет пост. По его словам, Пентагон принимает исторические меры для перемещения огромного количества оружия в Украину в течение следующих пяти недель.

С сегодняшнего дня до середины января мы доставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронетехники и другие критические средства,

– добавил он.

По словам высокопоставленного чиновника, межведомственную работу по доставке оружия возглавляет советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее он призвал ускорить поставки оружия.

Трамп ранее выступил против разрешения бить по территории России.

Зеленский хочет говорить с Трампом

Майк Уолтс, избранный Трампом на должность следующего советника по национальной безопасности, взвешивал предложения по прекращению войны. Согласно одному из них, США будут продолжать помощь Украине при условии участия нашего государства в мирных переговорах с Россией. Другое предложение позволит России сохранить оккупированную территорию в обмен на предоставление Украине членства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет работать "напрямую" с Трампом.