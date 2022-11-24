Вы все равно дадите нам оружие, – Подоляк эмоционально обратился к Западу
Украина и ее западные партнеры находятся в разных "пространствах" в понимании российской угрозы. Киеву приходится постоянно убеждать союзников в необходимости более быстрого снабжения вооружением.
В то же время из-за осознания того, что Россия осуществляет геноцид в Украине, другие страны должны изменить свои взгляды. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Советник руководителя ОП отметил, что из-за сложной ситуации с российскими ракетными обстрелами в Украине будут веерные отключения и дефицит электроэнергии.
На фоне этого власти сегодня пытаются строить "параллельные сети" и продолжают настаивать на необходимости ускорения поставок вооружений, в том числе до 10 систем ПРО из стран Запада.
Мы хотим увеличить объемы, и партнеры это понимают. Но есть логистическая и бюрократическая сложности в решении этих вопросов: не за день – два решаем, а через две – три – четыре недели. На сегодня нет других стран кроме Украины, которые имеют такую ненависть и понимание того, что Россию бояться категорически не надо,
– объяснил чиновник.
По его словам, другие страны оглядываются на Россию, и перед Украиной есть ряд вызовов, чтобы хоть как-то их убеждать в обратном.
"Когда мы ведем переговоры, мы говорим, что вы все равно нам это дадите в любом случае, потому что вы не сможете просто смотреть, как одни люди "геноцидят" других людей в таком количестве и так демонстративно. Вы все равно передадите нам ракеты ATACMS, любую бронетехнику, которую нам нужно, в частности, Leopard и Abrams", – подчеркнул Подоляк.
Почему страны Запада так медленно дают оружие Украине: смотрите видео
По его мнению, Украина не может проиграть войну и она не будет отказываться от войны "ради капитуляции в обмен на свет".
"Вы будете передавать нам в любом случае системы ПРО, потому что нужно защитить небо, чтобы уменьшить количество убитых людей в 21 веке. Все убитые просто были дома в мирном Киеве или Виннице... Мы им это объясняем, но они еще не могут прийти к этому из-за своего ключевого страха перед войной, как таковой. Мы в разных пространствах находимся", – резюмировал советник Ермака.
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Военная помощь Украине: что известно
- Соединенные штаты Америки 23 ноября выделили дополнительные 400 миллионов долларов военной помощи на оборонные нужды.
- Также 22 ноября стало известно, что США предоставили Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Эти выплаты доведут общую прямую бюджетную поддержку США для Украины до 13 миллиардов долларов США в форме грантов.
- Американский эксперт Эндрю Михта заверил, что США и союзники в НАТО поддерживают Украину. В то же время он попытался объяснить, почему помощь поступает так медленно.
- За 9 месяцев полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства некоторые западные политики "эволюционировали" по поводу поддержки Украины – убежден политолог Артем Бронжуков.