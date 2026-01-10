Украина до сих пор не получила все обещанные комплексы Patriot и боеприпасы, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты действовать более системно и решительно в ответ на российскую агрессию. Он отметил, что Украина до сих пор не получила все обещанные системы противовоздушной обороны Patriot и боеприпасы к ним.

О таком глава государства рассказал в интервью для Bloomberg, передает 24 Канал.

Как Зеленский прокомментировал военную поддержку от партнеров?

Президент считает, что помощь от союзников должна быть более решительной. Определяющую роль в этом играют Соединенные Штаты. Так, поставки вооружения для эффективного противодействия российской армии может остановить Кремль.

Однако сейчас Украина испытывает определенный дефицит вооружения, в том числе и из-за того, что Киев до сих пор не получил обещанное количество систем Patriot и боеприпасов для них.

Комментируя заявления отдельных европейских лидеров о необходимости возобновления диалога с Москвой, Зеленский отметил, что не возражает против контактов Европы с Россией – при условии, что Кремль будет осознавать серьезность этих разговоров. По его словам, сейчас важно, что давление со стороны США сохраняется, а Европа все активнее говорит о гарантиях безопасности.

Я не против того, чтобы Европа вела разговоры с Россией, особенно сейчас, когда есть американское давление и когда Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы приближаемся к финальному этапу, даже если пока не до конца понимаем, каким именно он будет,

– отметил президент.

Какие страны оказывают вооруженную поддержку Украине?