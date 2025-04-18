Россия угрожает Европе, чтобы замедлить ее перевооружение и уменьшить поддержку Украины, – ISW

Россия активизирует риторику угроз в сторону Европы, стремясь сорвать поддержку Украины и сдержать усиление европейской обороноспособности. Так, Россия будет считать применение ракет Taurus против себя как участие Германии в войне.

Они также угрожали Польше и странам Балтии серьезными последствиями, если НАТО начнет войну против России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Кремль использует риторику угроз против Европы

17 апреля пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценит любое применение дальнобойных ракет Taurus против своей территории как непосредственное участие Германии в войне. В том же духе она пригрозила Эстонии, повторяя недавнее заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Польша и страны Балтии "первыми пострадают" в случае "агрессии НАТО" против России или Беларуси.

В ISW отмечают: подобные угрозы – не новые. Кремль неоднократно использовал подобную тактику запугивания в адрес США, в частности через передачу Украине ракет ATACMS.

Аналитики считают, что Россия намеренно представляет любое усиление обороны Европы или военную поддержку Киева как провокацию, чтобы заставить союзников Украины отступить.

Накануне будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о возможности предоставить Киеву Taurus, если это будет согласовано с партнерами ЕС. Одной из потенциальных целей ракет он назвал сухопутные пути между Россией и оккупированным Крымом.

Это вызвало реакцию со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который назвал Мерца "нацистом". Между тем представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что любая поставка подобного вооружения приведет к эскалации.