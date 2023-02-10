Швейцария не разрешила Испании передать Украине зенитные установки

Испания обратилась к Швейцарии с просьбой разрешить реэкспорт зенитных установок швейцарского производства в Украину. Однако этот запрос был отклонен.

Об этом 10 февраля сообщили в швейцарском правительстве. Очевидно, что страна по-прежнему стремится сохранять "нейтралитет".

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Швейцария не разрешила предоставить Украине зенитные установки

Мадрид обратился к Берну с просьбой разрешить отправить в Украину две зенитные пушки калибра 35 миллиметров. Их изготовили в январе в Швейцарии. Однако этот запрос был отклонен.

Ранее Швейцария также ветировала запросы Дании и Германии, которые хотели отправить ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.

Швейцария выступает против отправления оружия Украине

Ранее Швейцария наложила вето на поставку некоторых видов вооружения в Украину. Так, страна не давала разрешения на предоставление определенных вооружений и военного оборудования. Поставки нуждались в разрешении страны-производителя.

Кроме того, Германия не имела права передавать Украине новые боеприпасы швейцарского производства для ВСУ "Гепард".

По словам министра экономики Швейцарии Ги Пармелена, все это – через нейтралитет страны.