Швейцария не разрешила Испании передать Украине зенитные установки
10 февраля 2023, 18:37Читати новину українською
Источник:Reuters
Испания обратилась к Швейцарии с просьбой разрешить реэкспорт зенитных установок швейцарского производства в Украину. Однако этот запрос был отклонен.
Об этом 10 февраля сообщили в швейцарском правительстве. Очевидно, что страна по-прежнему стремится сохранять "нейтралитет".
Стоит прочесть Несмотря на нейтралитет: Швейцария рассматривает возможность отправки танков в Украину, – Bloomberg
Швейцария не разрешила предоставить Украине зенитные установки
Мадрид обратился к Берну с просьбой разрешить отправить в Украину две зенитные пушки калибра 35 миллиметров. Их изготовили в январе в Швейцарии. Однако этот запрос был отклонен.
Ранее Швейцария также ветировала запросы Дании и Германии, которые хотели отправить ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.Обратите внимание! Правительство Швейцарии 25 января разрешило отправлять в Украину свое оборудование для разминирования в редких случаях. Также страна ввела санкции против России, принятые Европейским Союзом в рамках девятого пакета.
Швейцария выступает против отправления оружия Украине
- Ранее Швейцария наложила вето на поставку некоторых видов вооружения в Украину. Так, страна не давала разрешения на предоставление определенных вооружений и военного оборудования. Поставки нуждались в разрешении страны-производителя.
- Кроме того, Германия не имела права передавать Украине новые боеприпасы швейцарского производства для ВСУ "Гепард".
- По словам министра экономики Швейцарии Ги Пармелена, все это – через нейтралитет страны.