Будут помогать зимой прогонять врага: Словакия передала Украине 30 БМП-1

30 ноября 2022 , 12:41
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Алексей Резников

Украина продолжает получать военную помощь от международных партнёров. Словакия передала нашему государству 30 БМП-1, которые помогут выбивать врага.

Об этом в своем твиттере рассказал министр обороны Алексей Резников. Он поблагодарил своего коллегу Ярослава Надя, а также народ и правительство Словакии за помощь в предоставлении оружия Украине.

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Машины помогут освобождать Украину

Этой зимой они очень пригодятся для освобождения украинских территорий,
– подчеркнул Резников.

Напомним, что накануне о передаче БМП-1 рассказал сам Ярослав Надь. Он также уточнил, что соответствующую помощь получила Украина благодаря соглашению с Германией. Поэтому выразил благодарность своей немецкой коллеге Кристине Ламбрехт.

Заметим, что некоторые страны отдают нашему государству свои более старые образцы вооружения. В обмен же они получают более современные. Собственно, по тому же принципу могла состояться передача БМП-1 Украине.

Международные партнеры продолжают помогать Украине

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Автор: Назарій Лазур