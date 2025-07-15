У Зеленского ответили, насколько весомой будет помощь от Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о новых поставках вооружения для Украины. Эта помощь будет весомой. В частности, она важна и с политической точки зрения.

Дело в том, что решение о предоставлении оружия Украине фундаментальное и новое для Трампа. Это 24 Каналу отметил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Она будет весомой. Она важна с политической точки зрения. Потому что это решение фундаментальное и новое для администрации 47-го президента. Он отметает все эти истории, которые, к сожалению, сопровождали практически первые 150 дней его каденции о возможности договориться о чем-то с Россией. Для этого надо, например, уменьшить какие-то объемы поставок в Украину", – объяснил он.

Сегодня стало понятно, что таким образом это не работает. Россия не хочет выходить из войны и вести переговоры. Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения и планируют делать это дальше.

Это кардинальное изменение позиции у наших американских партнеров. Безусловно, поставки оружия в другом формате, когда в этом заинтересован лично Трамп, будут весомые и на поле боя. Но это отдельные виды оружия,

– подчеркнул чиновник.

Изменение позиции Трампа

Михаил Подоляк отметил, что для принуждения России к миру нужно переносить и масштабировать войну на территории России. Для этого нужны прежде всего наступательные, ракетные виды оружия, потому что они несут гораздо больший ресурс уничтожения.

Однако сегодня можно говорить о важной составляющей – защите гражданского населения. Ведь за последние три месяца Россия сделала ключевыми удары по городам, гражданскому населению, гражданской инфраструктуре. Именно ради гражданских нужно существенно нарастить систему противоракетной обороны, особенно ЗРК Patriot. Уже есть соответствующие решения.

Важным является вопрос логистики. Нужно, чтобы все было доставлено в Украину как можно быстрее. По мнению советника председателя ОПУ, сейчас будут продолжаться логистические переговоры. Американская сторона настроена на максимальный конструктивизм. Европейские партнеры также заинтересованы в том, чтобы закрыть небо над Украиной как можно скорее.

Подытожим заявления Трампа. Безусловно, все ожидали максимально жестких действий относительно России. Я думаю, это вопрос небольшого промежутка времени. Но главное, что уже есть соответствующие результаты,

– сказал он.

Прежде всего есть абсолютно четкое понимание, что эта война может быть закончена только через принуждение России. Также понятно, что для этого нужно большое количество разнообразного оружия. Форматы поставки этого оружия могут быть разные. Это может быть покупка. Для этого будут привлечены европейские партнеры. Они это публично подтверждают. В частности, Германия готова закупить Patriot для Украины по новой схеме Трампа. Кроме того, важно все, что касается санкционного давления.

Трамп говорит, что это возможно, что это будет выполнено. Понятно, что этот законопроект Грэма-Блюменталя неплохой, но требует немножко другого переосмысления. Потому что это таможенные ограничения для таких стран, как Китай, Бразилия, Индия и так далее. Это более сложная конструкция,

– считает чиновник.

По его словам, Трамп понимает эту конструкцию, и будет исходить из того, что на Россию можно давить, в частности, санкционно через страны, которые будут заинтересованы в том, чтобы эти пошлины не вводились. Однако нужно все это обсудить.

Есть переговорные площадки между Китаем, например, с США. Думаю, что будут между другими странами и Штатами и так далее. То есть чтобы обеспечить превентивное давление этих стран до момента введения этих жестких санкционных ограничений против стран, которые закупают российские энергоносители и так далее,

– добавил Подоляк.

Все это говорит об изменении американской позиции, о понимании того, что Владимир Путин не является адекватным человеком, который рационально мыслит, что с ним нельзя договариваться о каких-то соглашениях. Стало понятно, что только принуждением можно посадить Россию за реальный стол переговоров, что без милитарной, финансовой помощи Украине, ее увеличения нельзя обойтись.