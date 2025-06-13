У Зеленского отреагировали на планы США сократить бюджет на военную помощь Украине

Во вторник, 10 июня, на слушании в Палате представителей Конгресса глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в 2026 году Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Украины. Он не уточнил масштабы запланированных сокращений, но отметил, что администрация Дональда Трампа "имеет совсем другой взгляд" на войну России против Украины.

Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в комментарии Радио Свобода прокомментировал заявление Хегсета, передает 24 Канал.

Смотрите также Есть 2 варианта: в каком случае Трамп предоставит Украине военную помощь

Что говорят у Зеленского

По словам Камышина, Украина, как и любая другая страна, не сможет противостоять России в одиночку. Поэтому для нее важна поддержка Европы и США.

В то же время Киев уже готовится к сценарию, при котором Вашингтон прекратит поставлять системы противовоздушной обороны. Так, власти рассматривают варианты замещения критических видов вооружения, в частности ПВО. Впрочем, признают, что определенные системы, которые поставляют США, заменить чрезвычайно сложно.

Сейчас вся команда Зеленского работает над тем, чтобы альтернативы американскому вооружению и средствам защиты были найдены.

Напомним, что в ISW проанализировали последствия сокращения военной помощи Украине от США. Оно рискует дать России преимущество на поле боя и добавить Путину смелости продолжать войну, что противоречит цели обеспечения мира.

К слову, США рассматривают возможность создания отдельного бюджета для помощи Украине, о чем говорят представители обеих политических партий.