Украина продолжает получать поддержку в ПВО и ракетах к этим комплексам. Больше всего помогают нашему государству в этом именно европейские страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Что сказал Зеленский о помощи союзников в укреплении ПВО Украины?

Владимир Зеленский отметил, что партнеры помогают Украине с ракетами для ПВО, в частности для комплексов Patriot и NASAMS. Эти ракеты союзники покупают у Соединенных Штатов.

Значит, здесь зависит все от наполнения коридора PURL, от этой программы. по которой мы закупаем ПВО у Соединенных Штатов Америки. Здесь есть очень ответственные страны, которые понимают, какая цена этой защиты и цена жизни в Украине зимой,

– пояснил президент.

Справочно! Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это новый механизм, ориентированный на поставку Украине оружия из перечня приоритетных потребностей. Он дает возможность странам-членам НАТО финансировать поставки американского вооружения и технологий для Украины через добровольные взносы.

По словам Зеленского, наибольшие взносы делают Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия. Это главные страны, которые дали деньги на программу PURL, по которой происходит покупка дефицитных вещей, которые есть только в Соединенных Штатах Америки.

"И я скажу вам честно, да, есть еще наши друзья, Балтийские страны, понятно, что они на нашей стороне, но их взносы небольшие. По сравнению с другими странами, потому что разные страны, разные бюджеты и т.д., но они также на нашей стороне. Очень важно. Все другие страны, европейские и не только европейские, они также на нашей стороне", – объяснил украинский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что уже начал говорить с партнерами по второму этапу их взносов в рамках инициативы PURL.

Зеленский подтвердил, что поставки ракет к системам ПВО в Украину есть, и американцы ничего не заблокировали.

Президент также отметил, что несмотря на "шатдаун", американское оружие продолжает поступать в Украину. США не заблокировали поставки, и это важно. Сейчас главная проблема по поставкам вооружения Киеву – это деньги.

Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть, есть плюсы, видите, есть и минусы. Как только что-то мы там дипломатически разблокировали, то появляются другие дефицитные вещи. Поэтому я рассчитываю на замороженные активы,

– заявил глава государства.

Кстати, авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснял, что есть более современные системы, которые работают на больших расстояниях и стоят дешевле американских Patriot. Среди них есть израильская "Праща Давида", но доступ к этой ПВО для Украины зависит от международных решений союзников.

Какую военную помощь Украине оказывают союзники еще?