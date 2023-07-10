Вертолеты от Польши, противоминные корабли от Нидерландов: как ВСУ используют эту технику

Польша тайно отправила Украине десяток ударных вертолетов Ми-24. Также мы получим противоминные корабли из Нидерландов. ВСУ эффективно используют эту технику на поле боя.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. По его словам, 10 вертолетов Ми-24 – это достаточно серьезное количество.

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Роли вертолетов Ми-24

Павел Нарожный отметил, что ударный вертолет Ми-24 может исполнять несколько ролей. Он может привозить личный состав. Также у ВСУ не хватает артиллерии, компенсировать это может только авиация.

У нас и раньше использовалась авиация для нанесения ударов вблизи линии фронта. В первую очередь это неуправляемые снаряды. Вертолет на большой скорости подходит к линии фронта, набирает высоту, отстреливает неуправляемые ракеты и возвращается назад. Это прямой аналог ударов "Градами" или "Ураганами",

– объяснил он.

Благодаря количеству выстрелов, дешевым снарядам, которые есть у нас на складах, ВСУ смогут наносить достаточно эффективные удары. Кроме того, с вертолетов можно запускать управляемые снаряды, например, Brimstone, которые нам передала Великобритания. Управляемые ракеты предназначены для уничтожения бронированной техники, танков и так далее.

Нарожный о технике для ВСУ: смотрите видео

Противоминные корабли

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды предоставят Украине противоминные корабли. Известно, что вся акватория Черного моря заминирована.

Если наши поля мы можем разминировать, то с российскими минированиями все гораздо сложнее. Я уверен, что они и сами не знают, что минировали. Это огромная проблема для нас, прежде всего для коммерческого судоходства и экспорта зерна,

– сказал Нарожный.

Военный эксперт подчеркнул, что эти корабли для разминирования критически важны для Украины.

Польша отправила Украине вертолеты Ми-24