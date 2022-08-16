Запад уже окончательно выбрал сценарий завершения войны россии против Украины

Западные правительства уже продемонстрировали, какой путь они избрали. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Запад "расписался" под победой Украины

Они решили помогать Украине оружием. Украина должна выиграть эту войну, чтобы отбросить россию с территории Украины.

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Германия, например, имела много дискуссий относительно поставок газа, но Запад заверил их, что Европа справится. Возможно, есть политики, которые говорят о "заморозке" войны, остановке процесса вооружения и так далее. Я хочу сказать, что эти мнения – не основа политики на Западе.

Украина заставила мир сделать выводы

Я прошу украинцев не обращать на эти заявления много внимания. Временное прекращение огня ничего не изменит. россия не остановится, пока не победит Украину.

Да, есть несколько политиков, которые продвигают это мнение, но высокопоставленные политики и лидеры на Западе знают правду. Что любые успехи, которые россия получит в результате агрессии, только приведут к большим проблемам и дестабилизируют правительства в США, Британии, Франции, Германии.

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Все может начаться с медленных нетрадиционных действий, например, с кибератак, информационных операций, и дальше россия может попытаться вызвать гражданские войны в западных странах. Мотивация не допустить подобных сценариев будет заставлять Запад поставлять оружие и поддерживать экономику Украины.

Важно – как Запад загоняет россию в тотальную изоляцию: смотрите видео