Запас прочности по металлолому: Петр Черник оценил уровень российского ВПК

Британцы заявили, что россияне начали изготавливать больше техники и имеют возможность заполнять свои склады. Удивительно, но при этом они почему-то не отправляют эту технику на фронт.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что не разделяет мнения британцев. На складах у россиян на начало войны с Украиной было в пределах от 15 до 20 тысяч самого разнообразного металлолома, и где-то 7 тысяч бронетехники они на самом деле могут отдать на фронт. Но ничего нового делать не могут.

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Используют оружие Второй мировой

По методу каннибализма россияне берут три-четыре машины, из которых могут сделать одну полноценно. А вот Т-90 – единственный танк, который они могут делать в количестве 20 – 25 единиц в месяц и до 300 – в год. Но это ничто при том типе войны, которую они сейчас ведут.

То же касается и артиллерии: они имеют еще до 10 тысяч самых разнообразных "стволов" на своих складах. Дошли даже до оружия Второй мировой войны – и Д-44, и Д-1, и даже очень редкого в свое время 130 калибра,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что у россиян есть проблемы с самими снарядами: уровень производства был поднят на 30%, но они эту планку преодолеть не могут. Также есть проблемы со взрывчатыми веществами – они что-то производят, но не в таких огромных объемах, как бы им этого хотелось.

Перемеленный потенциал

"По части авиации за прошлый год поставили всего-навсего 6 единиц Су-34. А за февраль месяц мы сбили где-то в пределах более 10 таких самолетов. Это очень серьезные показатели", – подчеркнул Петр Черник.

По его мнению, врага нельзя недооценивать, поскольку у них есть запас прочности и по металлолому, и по людям, а именно – до 3 миллионов резервистов и более 100 миллионов автоматов Калашникова, которых произвела предыдущая империя. Это цифра, которую трудно осмыслить, но этот огромный потенциал проедается, перемалывается войсками Украины и потихоньку движется вниз.

В цикле этой сухой погоды может наступить момент, когда Владимир Путин завопит о перемирии. И, в конце концов, он уже это сделал недавно. Мы понимаем, что о перемирии просит более слабый,

– подытожил Черник.

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