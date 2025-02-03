Имеют ли права сотрудники ТЦК изымать военный билет: юрист ответил

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы. Иногда бывают случаи, когда представители ТЦК изымают у граждан военные билеты.

Юрист Дмитрий Франчук рассказал, являются ли такие действия работников ТЦК законными, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Могут ли ТЦК изымать военный билет

Военнообязанные должны предъявлять военно-учетные документы по требованию работников ТЦК. В то же время в законодательстве нет нормы, которая бы позволяла сотрудникам военкоматов изымать документы у граждан.

Однако существует практика временного изъятия документов для сверки учетных данных, для внесения изменений или уточнений в военно-учетный документ и в случае вручения повестки.

Франчук означает, что такое изъятие военно-учетного документа обязательно должно быть оформлено соответствующим образом. Должен быть подготовлен протокол с указанием причины и срока изъятия. Также военнообязанному должны выдать расписку об изъятии.

В то же время, говорит юрист, если ТЦК не объясняют причины, почему забирают документы, а также не оформляют протокол и расписку, человек имеет право оставить военно-учетный документ у себя.

Если же документы таки забрали без законных оснований, вы можете обратиться с жалобой к высшему руководству ТЦК, Минобороны, правоохранительных органов (полиции, прокуратуры), суда.

К слову, Кабмин вхвалил изменения в порядок предоставления отсрочки от мобилизации, уточнив сроки ее действия.