Юрист Дмитро Франчук розповів, чи є такі дії працівників ТЦК законними, передає 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Чи можуть ТЦК вилучати військовий квиток

Військовозобов'язані мусять пред'являти військово-облікові документи на вимогу працівників ТЦК. Водночас у законодавстві немає норми, яка б дозволяла співробітникам військкоматів вилучати документи у громадян.

Однак існує практика тимчасового вилучення документів для звірки облікових даних, для внесення змін або уточнень до військово-облікового документа та у разі вручення повістки.

Франчук означає, що таке вилучення військово-облікового документа обов'язково має бути оформлено у відповідний спосіб. Має бути підготовлений протокол із зазначенням причини та терміну вилучення. Також військовозобов'язаному повинні видати розписку про вилучення.

Водночас, каже юрист, якщо ТЦК не пояснюють причини, чому забирають документи, а також не оформлюють протокол і розписку, людина має право залишити військово-обліковий документ у себе.

Якщо ж документи таки забрали без законних підстав, ви можете звернутися зі скаргою до вищого керівництва ТЦК, Міноборони, правоохоронних органів (поліції, прокуратури), суду.

До слова, Кабмін ухвалив зміни до порядку надання відстрочки від мобілізації, уточнивши строки її дії.