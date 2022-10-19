Путин подал два сигнала, – военный эксперт о "военном положении" на оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин не готов признать свое поражение в войне против Украины. В то же время, он изо всех сил надеется удержать за собой власть.

Под предлогом внешней угрозы России Путин также хочет мобилизовать население для сохранения своего режима. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Путин "цементирует" власть

Эксперт убежден, что глава Кремля своими решениями дал несколько сигналов Украине и миру.

Во-первых, Путин дает сигнал, что он не собирается сдаваться. Во-вторых, он на самом деле цементирует свою власть, а следовательно, любые разговоры неуместны о том, что у России может быть какой-то трансфер власти. Россияне получают стратегическое поражение, они в ловушке и не знают, как из нее выйти,

– объяснил специалист.

По его словам, своими действиями Путин также делает невозможным риск социальных бунтов в стране.

"Он словно призывает народ, что враг у ворот, нужно вставать, так как "нацисты уже на российской территории". В России на сегодняшний день "закручивают" абсолютно все "гайки", которые только могут быть. Частичной мобилизацией они выпустили некоторый пар, оценили количество людей, которые были готовы покинуть Россию, а остальные превратят в немых рабов, которые помогут режиму выжить", – добавил обозреватель.

По его мнению, это не что иное, как попытка зацементировать путинский режим и способ опустить над Россией "железный занавес".

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Освобождение Херсонщины и ядерная угроза

Черник отметил, что в ситуации с российскими заявлениями по Херсону не нужно держать высоко "планку ожиданий".

"Пусть всю работу сделают ВСУ. Сам факт того, что у противника есть риторика вокруг Херсона – свидетельствует о том, что удержать этот плацдарм им будет невероятно тяжело. Но здесь не нужно спешить", – подчеркнул эксперт.

В то же время он пока скептически оценивает возможность ядерной угрозы для Украины.

По Крыму нанесли десятки официально подтвержденных ударов и ничего не произошло. Крым гораздо сакральнее, чем новые оккупированные территории. Поэтому я бы несколько снизил этот градус напряжения. Это может произойти, но решение на принятие удара принимают пять человек,

– указал обозреватель.

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По его словам, в ситуации с инцидентом на Крымском мосту не видно, что, в частности, ФСБ и Минобороны России найдут согласование решения о применении ядерного оружия.

"Цепочка" от принятия решений до закладки ядерной ракеты, или даже распаковка снаряда – довольно длинная. Я уверен более чем на 100 процентов, что у заокеанских друзей есть такие технологии и агентурная сеть, что позволят эти "цепочки" перебить. Никаким образом не утверждаю, что "ядерное ружье" не извлечено из сейфа, но до "выстрела" еще достаточно далеко", – резюмировал Черник.

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