Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
- Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.
- Законопроекты находятся на рассмотрении в парламентском комитете.
Владимир Зеленский подал два законопроекта в Верховную Раду. Глава государства предлагает продлить военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию.
Согласно действующим документам, военное положение продлится до 3 февраля. Рассмотрение и голосование за продление должны состояться в ближайшее время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Смотрите также "Усиление контроля": В Полтаве через ЦНАПы будут искать уклонистов и доставлять в ТЦК
Что известно о законопроектах?
На сайте Верховной Рады обнародованы законопроекты от 12 января 2026 года №14366 об утверждении указа Президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №14367 об утверждении указа Президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
Глава государства предлагает продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней. Сейчас законопроекты находятся на рассмотрении в профильном комитете парламента.
До этого Верховная Рада уже 17 раз продлевала соответствующие меры. Военное положение в Украине ввели с 05:30 24 февраля 2022 года. С этой даты президент уже продлевал военное положение Указами, которые Верховная Рада Украины утвердила Законами.
Что известно о мобилизации в Украине?
В 2026 году основные изменения в мобилизации в Украине включают получение отсрочки онлайн и использование Резерв ID вместо бумажных справок. Через приложение Резерв+ можно оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета.
С 1 января 2026 года в Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных работников. Бронировать можно только тех, кто имеет зарплату не менее 21 617 гривен в месяц.
В ОК «Запад» отметили, что система мобилизации в Украине нуждается в совершенствовании в вопросах коммуникации и взаимодействия между ТЦК, ОВА и правоохранительными органами. Кризис доверия между гражданскими и ТЦК частично вызван дезинформацией и недостаточной коммуникацией со стороны местных властей.