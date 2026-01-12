Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский подал два законопроекта в Верховную Раду. Глава государства предлагает продлить военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию.

Согласно действующим документам, военное положение продлится до 3 февраля. Рассмотрение и голосование за продление должны состояться в ближайшее время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Что известно о законопроектах?

На сайте Верховной Рады обнародованы законопроекты от 12 января 2026 года №14366 об утверждении указа Президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №14367 об утверждении указа Президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Глава государства предлагает продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней. Сейчас законопроекты находятся на рассмотрении в профильном комитете парламента.

До этого Верховная Рада уже 17 раз продлевала соответствующие меры. Военное положение в Украине ввели с 05:30 24 февраля 2022 года. С этой даты президент уже продлевал военное положение Указами, которые Верховная Рада Украины утвердила Законами.

Что известно о мобилизации в Украине?