Военное положение и состояние войны: в Сухопутных войсках объяснили разницу и значение понятий

Россияне часто прибегают к манипуляциям и подмене понятий. Так, среди их любимых тезисов есть такой: "Украина не объявляла России войну, а потому военное положение не является законным". В Сухопутных войсках дали разъяснения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Натальи Киндратив, офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В последний раз Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации на 90 суток – с 8 февраля до 9 мая 2025 года.

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Чем отличаются военное положение и состояние войны

Манипуляции россиян призваны подорвать доверие украинцев к власти и сорвать мобилизацию. Мол, "вы же не хотите делать незаконные вещи, это же власть вас заставляет. Вот и не идите в армию, ведь Киев не объявил войну!"

Как пояснила Киндратив, происходит подмена понятий.

Самый распространенный тезис пропаганды – "военное положение незаконно, оно действует только три месяца. Почему не объявляют состояние войны, почему власть этого не делает?" Разгоняется такая "зрада". На самом деле понятие состояния войны больше используется в международном праве. Впервые оно появилось в Конвенции о начале боевых действий в 1907 году в Гааге. Речь шла о том, что страна, которая проявляет вооруженную агрессию, должна объявить состояние войны,

– сказала офицер.

В украинском законодательстве понятие "состояние войны" встречается. Впрочем, оно не настолько регламентировано и расписано, как понятие военного положения.

К тому же не Украина напала на Россию. А значит, Киев не имеет необходимости объявлять состояние войны. Мобилизация и другие процессы вполне покрываются объявлением военного положения.

Россияне вбрасывают свои тезисы, чтобы украинское общество вело вредные дискуссии. И умышленно распространяют удобные для себя мифы.