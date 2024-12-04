Подозрение в коррупции жены и нарушение законов: какова была цель военного положения в Южной Корее

В Южной Корее 3 декабря объявили введение "чрезвычайного военного положения", что спровоцировало беспорядки в стране. Несколькими часами ранее парламент признал решение президента недействительным и отменил его.

Кореевед Леонид Петров рассказал 24 каналу, что Юн Сок Йоль объяснил свое решение якобы защитой от северокорейских агентов. Так он хотел получить поддержку не только населения, но и своих однопартийцев.

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Что на самом деле произошло в Южной Корее

Президент Юн Сок Йоль просчитался, потому что желанной поддержки он так и не получил. Объявив военное положение он сделал попытку удержаться у власти, ведь с этим у него серьезные проблемы.

Весной 2024 года в стране прошли выборы, на которых партия Юн Сок Йоля не получила большинство. Лидерство в парламенте перешло к оппозиции, которая требовала принятия совсем других решений. Сам Юн Сок Йоль никогда не был особо популярным политиком. Он пришел к власти в 2022 году с минимальным преимуществом, а перед тем работал генеральным прокурором

Юн Сок Ёль имеет страх потерять власть и очень боялся, что его соратников устранят с должностей. Поэтому у него сработал инстинкт самосохранения и он не нашел ничего лучше, чем военное положение,

– отметил Леонид Петров.

Сейчас действующий президент не имеет доверия среди населения. Его мало кто поддерживает, потому что он нарушил закон, прикрываясь якобы борьбой с КНДР.

Коррупционные скандалы в семье Юн Сок Йоля

С начала пребывания в должности Юн Сок Йоля и его жена были втянуты в ряд скандалов. Пресса и представители оппозиции выяснили, что первая леди принимала ценные подарки. Например, известно о сумочке, которая стоила несколько тысяч долларов.

В Южной Корее запрещено принимать такие подарки. Такие действия компрометируют любого политика, их не одобряют в обществе. Более того, возникли предположения, что президент также мог быть к этому причастен.

К тому же его друзья, в частности военные и дипломаты, были причастны к коррупционным сделкам. Вместо отставки Юн Сок Йоль давал им повышение или отправлял за границу,

– добавил кореевед.

Напомним, о введении военного положения объявили 3 декабря. Президент Южной Кореи заявил об антигосударственной деятельности оппозиции и пообещал "искоренить просеверокорейские силы".

После такого решения в стране вспыхнули протесты, оппозиционные партии требовали импичмента президента. На фоне кризиса в отставку ушел министр обороны, начальник штаба и другие высокопоставленные чиновники. Военное положение отменили вечером 3 декабря.