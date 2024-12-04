Министр обороны Южной Кореи подал в отставку после введения военного положения

Министр национальной обороны Ким Йон Хен публично извинился за вызванную путаницу и беспокойство граждан из-за ситуации с военным положением. Он подал в отставку.

Он взял на себя ответственность за ситуацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Yonhap.

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Что заявил Ким Ен Хен Хен

Он взял на себя ответственность на события и ситуацию в стране и подал в отставку.

Я беру на себя ответственность за все ситуации, связанные с военным положением, и выразил свою благодарность президенту,

– заявил Ким Йон Хён.

Сообщается, что министр Ким непосредственно предложил президенту Юн Сок Ёлю ввести военное положение. Он подчеркнул, что все действия военных по этому вопросу осуществлялись по его указаниям, и взял на себя полную ответственность за эти решения.

Военное положение отменено, и люди восстанавливают свою повседневную жизнь, но внутренняя политическая ситуация и ситуация с безопасностью непростая,

– отметил он.

Министр также отметил, что Вооруженные силы продолжат поддерживать высокий уровень боевой готовности, сосредоточившись на защите национальной безопасности и общественного порядка, выполняя свою миссию.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении "чрезвычайного военного положения" для защиты конституционного строя от антигосударственной деятельности и влияния Северной Кореи. Он обвинил оппозицию в том, что она контролирует парламент и симпатизирует Северной Корее.