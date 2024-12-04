Путин заинтересован в этом: как Россия может воспользоваться ситуацией в Южной Корее

Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в разных точках мира. Исключением не будет и Южная Корея.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, в Кремле уже говорят о "конце войны", готовясь к приходу в США Дональда Трампа. Однако сценарии здесь могут развиваться по-разному.

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Что будет дальше делать Россия

Как считает Клочок, вряд ли Россия будет останавливаться. Ей выгодно разжигать конфликты в разных частях мира, чтобы потом поставлять туда свое оружие. Тем более что их военно-промышленный комплекс сейчас интенсивно работает.

Бюджет на военную сферу в размере 145 миллиардов может быть освоен не только в Украине. Может в Сирии, на Корейском полуострове, на Северной Европе. Россия так же будет продавать оружие в Африку, если ей получится заморозить линию фронта в Украине. Путин точно заинтересован в конфликте на Корейском полуострове,

– сказал Клочок.

Уже было много разной информации о "мирных планах" относительно войны в Украине. Много где фигурировала постепенная отмена санкций против России. Так стране-агрессору будет еще легче производить оружие, чтобы поставлять его в горячие точки по миру.

Напомним, 3 декабря в Южной Корее ввели военное положение. Но довольно быстро его отменили.