Путин заинтересован в этом: как Россия может воспользоваться ситуацией в Южной Корее
Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в разных точках мира. Исключением не будет и Южная Корея.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, в Кремле уже говорят о "конце войны", готовясь к приходу в США Дональда Трампа. Однако сценарии здесь могут развиваться по-разному.
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Что будет дальше делать Россия
Как считает Клочок, вряд ли Россия будет останавливаться. Ей выгодно разжигать конфликты в разных частях мира, чтобы потом поставлять туда свое оружие. Тем более что их военно-промышленный комплекс сейчас интенсивно работает.
Бюджет на военную сферу в размере 145 миллиардов может быть освоен не только в Украине. Может в Сирии, на Корейском полуострове, на Северной Европе. Россия так же будет продавать оружие в Африку, если ей получится заморозить линию фронта в Украине. Путин точно заинтересован в конфликте на Корейском полуострове,
– сказал Клочок.
Уже было много разной информации о "мирных планах" относительно войны в Украине. Много где фигурировала постепенная отмена санкций против России. Так стране-агрессору будет еще легче производить оружие, чтобы поставлять его в горячие точки по миру.
Напомним, 3 декабря в Южной Корее ввели военное положение. Но довольно быстро его отменили.