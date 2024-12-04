Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, у Кремлі вже говорять про "кінець війни", готуючись до приходу у США Дональда Трампа. Однак сценарії тут можуть розвиватися по-різному.

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Що робитиме далі Росія

Як вважає Клочок, навряд чи Росія буде зупинятися. Їй вигідно розпалювати конфлікти в різних частинах світу, щоб потім постачати туди свою зброю. Тим паче що їхній військово-промисловий комплекс зараз інтенсивно працює.

Бюджет на військову сферу в розмірі 145 мільярдів може бути освоєний не лише в Україні. Може в Сирії, на Корейському півострові, на Північній Європі. Росія так само продаватиме зброю в Африку, якщо їй вийде заморозити лінію фронту в Україні. Путін точно зацікавлений в конфлікті на Корейському півострові,

– сказав Клочок.

Вже було багато різної інформації про "мирні плани" щодо війни в Україні. Багато де фігурувало поступове скасування санкцій проти Росії. Так країні-агресорці буде ще легше виробляти зброю, щоб постачати її в гарячі точки по світу.

Нагадаємо, 3 грудня в Південній Кореї запровадили воєнний стан. Але досить швидко його скасували.