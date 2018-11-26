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      Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями

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      Как повлияет военное положение на наши деньги
      Как повлияет военное положение на наши деньги / 24 канал

      После захвата российскими военно-морскими силами трех украинских военных судов наша власть заговорила о введении военного положения. Надо защитить украинский суверенитет. Экономическая составляющая – очень важная часть нашей независимости. Бедным трудно быть независимым. Как повлияет введение военного положения на состояние государства, значит и наше с вами, анализировал 24 канал с экономистами.

      Как надолго введут военное положение? От этого вопроса зависит очень многое. Чем дольше продлится военное положение, тем в большую пропасть скатится украинская экономика. Сначала звучал срок о военном положении на 60 дней. Согласно заявлению Президента Петра Порошенко, оно может быть введено 28 ноября на 30 суток.

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      Военное положение ненадолго

      Пересматривать госбюджет в таком случае не будет насущной необходимости, сказал в комментарии 24 каналу экономический и политический аналитик Андрей Вигиринский. Тогда есть шанс, что и предусмотренные главным финансовым планом выплаты, социальные стандарты и макроэкономические показатели не изменятся. И мы получим рост минимальной зарплаты, повышение пенсий и деньги на субсидии. И даже выборы президента и парламента.

      Но если военное положение затянется на год (а мы помним, как в свое время нас уверяли, что АТО закончится за три месяца) – то и расходы на выборы надо будет переместить на оборону.

      И затяжное военное положение не сулит ничего хорошего ни экономике, ни всем нам.

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      Военное положение надолго

      Если идти по сценарию военного положения надолго и "все для фронта", пояснил в комментарии 24 канала экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, то получим необходимость пересмотра принятого на прошлой неделе госбюджета: "Выкачать из окровавленной экономики необходимо будет по максимуму. И оборона также должна получить максимум. Гораздо больше, чем то, что сейчас заложено в проект государственного бюджета на 2019 год – около 5% ВВП на сектор безопасности и обороны. Тот бюджет "ночного бдения", который с таким скрипом принимали ночью на прошлой неделе, становится бесполезным". Его надо будет изменить кардинально. Он прекратит быть бюджетом оптимизации, который должен обеспечить наше сотрудничество с МВФ, как того хотел правительство Гройсмана, и станет военным бюджетом.

      Если идти по логике "все для фронта", то естественно ожидать сокращения всех программ, направленных на необоронные цели – медицину, образование, увеличение пенсий, минимальных зарплат,
      – уточнил Устенко.

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      МВФ, транш и простые украинцы

      Олег Устенко отметил, что Украина вынуждена рассчитываться по своим государственным долгам, в том числе внешним, и пиковые нагрузки по выплатам приходятся на 2019 год. Без обеспечения внешнего финансирования финансовая стабильность в стране вероятнее всего будет нарушена. А введение военного положения означает дополнительную концентрацию всех существующих в стране финансовых и нефинансовых ресурсов на программах защиты страны.

      Следствие этого – дефолт для Украины, отлучение ее от внешних инвесторов, углубление экономического упадка. Для украинцев это будет означать то же самое – никаких повышений зарплат, пенсий, социальной поддержки. В том числе – под угрозой жилищные субсидии. А газ не подешевеет, и электроэнергия тоже.

      Впрочем, не пугайтесь. В МВФ уже заявили, что пока не видят причин для приостановки сотрудничества с Украиной в случае введения военного положения в нашей стране.

      Хотя если дело дойдет до пересмотра госбюджета – такие причины могут и найтись.

      Военное положение и курс

      Кроме нас самих запасам тушенки и прочности гривны ничего не угрожает, отметил в комментарии 24 канала финансовый аналитик Виталий Шапран.

      В любом случае банковская система будет работать в обычном режиме. Для "особого состояния" должны быть причины – масштабные военные действия, пока они отсутствуют. Конечно, завтра вы можете купить доллары по 28,5 или 29, ящик тушенки. Но я бы советовал сохранять спокойствие, ВС это еще не война, а только определенный правовой режим,
      – отметил Шапран.

      Однако, если люди в панических настроениях пойдут тратить гривну – это будет разгонять инфляцию, отметил Андрей Вигиринский. Также многое зависит от того, как поведут себя банки, инвесторы и иностранные компании.

      Если они начнут выводить капитал за границу, отток валюты повлияет на гривну девальвационно, она ослабнет,
      – отметил эксперт.

      Если Нацбанк не будет иметь намерения выходить на межбанк и преодолевать отсутствие ликвидности, то останется единственный шаг – вводить временные ограничения на валюты. От которых мы избавлялись вот недавно – ведь это сдерживало приток иностранных инвестиций и привлекательность Украины. А любое временное ограничение, даже недолгое и если его потом отменить, имеет определенную инерцию – на второй день инвестор не вернется.

      И чем дольше военное положение – тем больше паники, оттока денег инвесторов, удорожание гривны, рост цен.

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      Военное положение и энергетика

      Военное положение одной страны вводится в отношении другой страны, подчеркнул Андрей Вигиринский. Вследствие нынешнего военного положения – по ту сторону становится вся структура нашей экономики, которая так или иначе связана с Россией. В первую очередь – энергетика.

      Под предыдущий список санкций не попали предприятия Ахметова, в том числе торгующие в Украине углем. Вследствие военного положения – оттуда перестанут завозить уголь. Спрос у нас на него высокий. Завозить уголь из Америки или Африки – логистика займет 40-60 дней. Поэтому – у нас могут быть отключения электроэнергии в пиковые нагрузки,
      – объяснил Вигиринский.

      По его словам, по газу ситуация такая: мы не перекроем транзит для Российской Федерации, потому что от этого пострадает Европа. А с ней мы "играть" не сможем. Закрыть границу и на Запад – мы тоже не сможем. Там заинтересованы в нашей рабочей силе. И препятствия этому – принесут убытки Европе.

      Поэтому Штаты и Европа говорят подходить к введению военного положения взвешенно. А это значит, они не уверены в его взвешенности, считает аналитик.

      Не стоит паниковать – подытожили эксперты. Не стоит бежать из страны, закупаться спичками и тушенкой, готовиться воевать. Но осторожность и осведомленность не помешают.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Транш МВФ Минимальная зарплата Энергетика Курсы валют Статьи Публикации
      Источник: 24 канал
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