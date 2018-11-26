После захвата российскими военно-морскими силами трех украинских военных судов наша власть заговорила о введении военного положения. Надо защитить украинский суверенитет. Экономическая составляющая – очень важная часть нашей независимости. Бедным трудно быть независимым. Как повлияет введение военного положения на состояние государства, значит и наше с вами, анализировал 24 канал с экономистами.

Как надолго введут военное положение? От этого вопроса зависит очень многое. Чем дольше продлится военное положение, тем в большую пропасть скатится украинская экономика. Сначала звучал срок о военном положении на 60 дней. Согласно заявлению Президента Петра Порошенко, оно может быть введено 28 ноября на 30 суток.

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Военное положение ненадолго

Пересматривать госбюджет в таком случае не будет насущной необходимости, сказал в комментарии 24 каналу экономический и политический аналитик Андрей Вигиринский. Тогда есть шанс, что и предусмотренные главным финансовым планом выплаты, социальные стандарты и макроэкономические показатели не изменятся. И мы получим рост минимальной зарплаты, повышение пенсий и деньги на субсидии. И даже выборы президента и парламента.

Но если военное положение затянется на год (а мы помним, как в свое время нас уверяли, что АТО закончится за три месяца) – то и расходы на выборы надо будет переместить на оборону.

И затяжное военное положение не сулит ничего хорошего ни экономике, ни всем нам.

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Военное положение надолго

Если идти по сценарию военного положения надолго и "все для фронта", пояснил в комментарии 24 канала экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, то получим необходимость пересмотра принятого на прошлой неделе госбюджета: "Выкачать из окровавленной экономики необходимо будет по максимуму. И оборона также должна получить максимум. Гораздо больше, чем то, что сейчас заложено в проект государственного бюджета на 2019 год – около 5% ВВП на сектор безопасности и обороны. Тот бюджет "ночного бдения", который с таким скрипом принимали ночью на прошлой неделе, становится бесполезным". Его надо будет изменить кардинально. Он прекратит быть бюджетом оптимизации, который должен обеспечить наше сотрудничество с МВФ, как того хотел правительство Гройсмана, и станет военным бюджетом.

Если идти по логике "все для фронта", то естественно ожидать сокращения всех программ, направленных на необоронные цели – медицину, образование, увеличение пенсий, минимальных зарплат,

– уточнил Устенко.

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МВФ, транш и простые украинцы

Олег Устенко отметил, что Украина вынуждена рассчитываться по своим государственным долгам, в том числе внешним, и пиковые нагрузки по выплатам приходятся на 2019 год. Без обеспечения внешнего финансирования финансовая стабильность в стране вероятнее всего будет нарушена. А введение военного положения означает дополнительную концентрацию всех существующих в стране финансовых и нефинансовых ресурсов на программах защиты страны.

Следствие этого – дефолт для Украины, отлучение ее от внешних инвесторов, углубление экономического упадка. Для украинцев это будет означать то же самое – никаких повышений зарплат, пенсий, социальной поддержки. В том числе – под угрозой жилищные субсидии. А газ не подешевеет, и электроэнергия тоже.

Впрочем, не пугайтесь. В МВФ уже заявили, что пока не видят причин для приостановки сотрудничества с Украиной в случае введения военного положения в нашей стране.

Хотя если дело дойдет до пересмотра госбюджета – такие причины могут и найтись.

Военное положение и курс

Кроме нас самих запасам тушенки и прочности гривны ничего не угрожает, отметил в комментарии 24 канала финансовый аналитик Виталий Шапран.

В любом случае банковская система будет работать в обычном режиме. Для "особого состояния" должны быть причины – масштабные военные действия, пока они отсутствуют. Конечно, завтра вы можете купить доллары по 28,5 или 29, ящик тушенки. Но я бы советовал сохранять спокойствие, ВС это еще не война, а только определенный правовой режим,

– отметил Шапран.

Однако, если люди в панических настроениях пойдут тратить гривну – это будет разгонять инфляцию, отметил Андрей Вигиринский. Также многое зависит от того, как поведут себя банки, инвесторы и иностранные компании.

Если они начнут выводить капитал за границу, отток валюты повлияет на гривну девальвационно, она ослабнет,

– отметил эксперт.

Если Нацбанк не будет иметь намерения выходить на межбанк и преодолевать отсутствие ликвидности, то останется единственный шаг – вводить временные ограничения на валюты. От которых мы избавлялись вот недавно – ведь это сдерживало приток иностранных инвестиций и привлекательность Украины. А любое временное ограничение, даже недолгое и если его потом отменить, имеет определенную инерцию – на второй день инвестор не вернется.

И чем дольше военное положение – тем больше паники, оттока денег инвесторов, удорожание гривны, рост цен.

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Военное положение и энергетика

Военное положение одной страны вводится в отношении другой страны, подчеркнул Андрей Вигиринский. Вследствие нынешнего военного положения – по ту сторону становится вся структура нашей экономики, которая так или иначе связана с Россией. В первую очередь – энергетика.

Под предыдущий список санкций не попали предприятия Ахметова, в том числе торгующие в Украине углем. Вследствие военного положения – оттуда перестанут завозить уголь. Спрос у нас на него высокий. Завозить уголь из Америки или Африки – логистика займет 40-60 дней. Поэтому – у нас могут быть отключения электроэнергии в пиковые нагрузки,

– объяснил Вигиринский.

По его словам, по газу ситуация такая: мы не перекроем транзит для Российской Федерации, потому что от этого пострадает Европа. А с ней мы "играть" не сможем. Закрыть границу и на Запад – мы тоже не сможем. Там заинтересованы в нашей рабочей силе. И препятствия этому – принесут убытки Европе.

Поэтому Штаты и Европа говорят подходить к введению военного положения взвешенно. А это значит, они не уверены в его взвешенности, считает аналитик.

Не стоит паниковать – подытожили эксперты. Не стоит бежать из страны, закупаться спичками и тушенкой, готовиться воевать. Но осторожность и осведомленность не помешают.

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