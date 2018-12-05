Военное положение в Украине могут прекратить досрочно: Гройсман назвал условие

Действие военного положения, которое ввели из-за открытой агрессии России против Украины в Азовском море на 30 дней, может быть прекращено досрочно в случае нормализации ситуации.

Такое мнение высказал премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве, передает Укринформ.

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Я думаю, что продление или непродление зависит только от действий России. Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продолжения военного положения не будет. Также, если ситуация нормализуется, то возможно рассматривать и досрочное прекращение военного положения,

– сказал глава правительства.

В то же время премьер подчеркнул, что Президент Украины как верховный главнокомандующий примет необходимое решение, исходя из той информации, которая у него будет.

Также Гройсман добавил, что введение военного положения в 10 областях было превентивной мерой.

Где в Украине введено военное положение

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что возможность продления действия военного положения в государстве зависит от действий Кремля. По его словам, сейчас нет оснований для его отмены, несмотря на определенные продвижения в Керченском проливе и частичную его разблокировку для прохода украинских судов.

Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет, однако в этом запрете есть ряд исключений.