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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Воєнний стан в Україні можуть припинити достроково: Гройсман назвав умову

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      Гройсман не виключає дострокове припинення воєнного стану
      Гройсман не виключає дострокове припинення воєнного стану / Фото 24 каналу

      Дія воєнного стану, який запровадили через відкриту агресію Росії проти України в Азовському морі на 30 днів, може бути припинена достроково у разі нормалізації ситуації.

      Таку думку висловив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ у Києві, передає Укрінформ.

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      Я думаю, що продовження чи непродовження залежить тільки від дій Росії. Якщо ми не будемо відчувати жодних загроз, то ніяких підстав для продовження воєнного стану не буде. Також, якщо ситуація нормалізується, то можливо розглядати й дострокове припинити воєнного стану,
      – сказав глава уряду.

      Водночас прем'єр наголосив, що Президент України як верховний головнокомандувач прийме необхідне рішення, виходячи з тієї інформації, яка в нього буде.

      Також Гройсман додав, що запровадження воєнного стану у 10 областях було превентивним заходом.


      Де в Україні запровадежно воєнний стан

      Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак заявив, що можливість продовження дії воєнного стану в державі залежить від дій Кремля. За його словами, наразі немає підстав для його скасування, незважаючи на певні просування в Керченській протоці та часткове її розблокування дл япроходу українських суден.

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років, проте в цій забороні є низка виключень.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Воєнний стан в Україні Україна – Росія Володимир Гройсман
      Джерело: 24 Канал
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