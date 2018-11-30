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      Военное положение в Украине: системы гражданской защиты переводят в режим особого периода

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      Геннадий Зубко сообщил, что в Украине системы гражданской защиты переводят в режим особого периода
      Геннадий Зубко сообщил, что в Украине системы гражданской защиты переводят в режим особого периода / 24 канал

      В связи с военным положением в ряде областей Украины системы гражданской защиты переводят в режим особого периода. Такое решение приняло правительство.

      Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает "РБК-Украина".

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      Мы делаем все, чтобы обезопасить Украину от возможных будущих актов агрессии. Перевести соответственно все силы и средства в режим особого периода. Сегодня мы переводим гражданскую систему защиты, но это не означает, что это каким-то образом влияет на жизнь людей,
      – подчеркнул Зубко.

      Чиновник добавил, что органы местного самоуправления должны быть готовы к координации с силовыми ведомствами. Кроме того, в рамках мероприятий к особому периоду 4-5 декабря проведут командно-штабные учения.

      Почему Украина ввела военное положение?
      25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Геннадий Зубко Кабинет Министров Украины Минрегион
      Источник: 24 Канал
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