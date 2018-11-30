Воєнний стан в Україні: системи цивільного захисту переводять у режим особливого періоду

У зв'язку з воєнним станом у низці областей України системи цивільного захисту переводять у режим особливого періоду. Таке рішення ухвалив уряд.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє "РБК-Україна".

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Ми робимо все, щоб убезпечити Україну від можливих майбутніх актів агресії. Перевести відповідно всі сили і засоби в режим особливого періоду. Сьогодні ми переводимо цивільну систему захисту, але це не означає, що це якимось чином впливає на життя людей,

– наголосив Зубко.

Урядовець додав, що органи місцевого самоврядування мають бути готові до координації з силовими відомствами. Окрім того, в межах заходів щодо особливого періоду 4-5 грудня проведуть командно-штабні навчання.

Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.