На военной базе в Канаде прогремел взрыв: есть пострадавшие
19 ноября 2021 , 08:54Читати новину українською
Источник:CBC
На базе канадских вооруженных сил Комокс 18 ноября произошел взрыв. В результате 10 человек получили ранения.
Детали взрыва на военной базе
По силе взрыв был значительным. Об этом рассказал представитель базы капитан Брэд Литтл.
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Инцидент произошел в жилом здании, которое находится на ремонте. Оно расположено на определенном расстоянии от места, где базируются самолеты. Взрыв не нанес никакого вреда ни самолетам, ни объектам аэродрома.
В то же время люди пострадали:
- Один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице,
- троих госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести,
- еще шестерым оказывали помощь в медицинской части военной базы.
Заметим, сейчас военные не объясняют, что стало причиной взрыва.
Сейчас мы сосредоточены на помощи раненым,
– заявил подполковник Майк Джульет.
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