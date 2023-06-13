"Еще будут фокусы": какой интерес Орбана в передаче украинских пленных

Венгрия подтвердила, что Россия передала ей 11 пленных из Закарпатья. Это произошло в обход Украины, из-за чего возник дипломатический скандал. Нет сомнений, что в этом случае Венгрия сыграла в пользу России.

Эту ситуацию для 24 Канала прокомментировал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его мнению, такие спецоперации могут продолжаться и дальше.

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Попытка подлить масла в огонь

Политолог выделил несколько целей российской пропагандистской операции. Прежде всего, это попытка рассорить венгерский и украинский народы.

Ведь этот жест намекает, что якобы Закарпатье – это не Украина. И Орбан очень легко клюнул на этот нарратив.

Это своеобразный подкуп венгерского президента Россией и попытка предоставить Венгрии статус посредника. Хотя все мы видим, что этот "посредник" почему-то всегда играет на стороне врага,

– проанализировал ситуацию Сазонов.

И наконец, показательно, что ни Главное управление разведки, ни Координационный штаб по обмену пленными ничего не знали об этой передаче.

"Не исключаю новых фокусов от Орбана и грязной игры от России: возможно, для таких обменов они будут заставлять наших защитников делать антиукраинские заявления", – предостерег военный.

Эту опасность не стоит игнорировать. Такие обмены могут стать рычагом влияния на ЕС и Украину.

Кирилл Сазонов о грязной игре России с военнопленными: смотрите видео

Что известно о военнопленных в Венгрии