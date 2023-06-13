"Еще будут фокусы": какой интерес Орбана в передаче украинских пленных
Венгрия подтвердила, что Россия передала ей 11 пленных из Закарпатья. Это произошло в обход Украины, из-за чего возник дипломатический скандал. Нет сомнений, что в этом случае Венгрия сыграла в пользу России.
Эту ситуацию для 24 Канала прокомментировал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его мнению, такие спецоперации могут продолжаться и дальше.
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Попытка подлить масла в огонь
Политолог выделил несколько целей российской пропагандистской операции. Прежде всего, это попытка рассорить венгерский и украинский народы.
Ведь этот жест намекает, что якобы Закарпатье – это не Украина. И Орбан очень легко клюнул на этот нарратив.
Это своеобразный подкуп венгерского президента Россией и попытка предоставить Венгрии статус посредника. Хотя все мы видим, что этот "посредник" почему-то всегда играет на стороне врага,
– проанализировал ситуацию Сазонов.
И наконец, показательно, что ни Главное управление разведки, ни Координационный штаб по обмену пленными ничего не знали об этой передаче.
"Не исключаю новых фокусов от Орбана и грязной игры от России: возможно, для таких обменов они будут заставлять наших защитников делать антиукраинские заявления", – предостерег военный.
Эту опасность не стоит игнорировать. Такие обмены могут стать рычагом влияния на ЕС и Украину.
Кирилл Сазонов о грязной игре России с военнопленными: смотрите видео
Что известно о военнопленных в Венгрии
- О передаче 11 военнопленных закарпатцев сообщила Русская православная церковь. Вскоре это подтвердила Венгрия, назвав это "жестом РПЦ по отношению к Венгрии".
- При этом никто не сообщил украинским властям об этом обмене. Поэтому МИД вызвала поверенного Венгрии, подчеркнув необходимость координировать освобождение военнопленных.
- Также важно, что официальные лица Венгрии все чаще прибегают к пророссийской риторике. К примеру, в конце мая Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя.