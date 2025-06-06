На войне проще, чем в школе, учитель истории объяснил, почему стал разведчиком
- Янис Терещенко, бывший учитель истории, стал разведчиком в ВСУ после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Терещенко подчеркивает, что на войне ему легче, чем в образовании, и он не осуждает мужчин, которые остались работать в школах, считая, что каждый имеет право выбирать свой путь.
Военнослужащий Третьего армейского корпуса ВСУ Янис Терещенко работал учителем истории, но 24 февраля 2022 года стал на защиту Украины. На войне ему быть легче, чем в сфере образования.
Об этом он рассказал 24 Каналу, отметив, что его задачей является защита украинских детей. Других мужчин, которые работают сейчас в школах, он не осуждает.
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Почему учитель истории стал разведчиком
Военнослужащий Третьего армейского корпуса ВСУ отметил, что он фактически сбежал из школы на войну. На это у него была важная причина – начало полномасштабного вторжения, когда утром 24 февраля Украину начали атаковать ракеты.
Мне на войне проще, чем в школе. Меня не спрашивали – хочу или не хочу и как я смог пойти воевать. Я проснулся. И все. Должен был пойти дальше работать в школу? Нет,
– подчеркнул он.
Терещенко объяснил, что сейчас его миссия заключается в том, чтобы защитить украинских детей, ведь если их депортируют в Россию, их уже никто не сможет обучать в нашей стране.
"Поэтому сначала повоюем, а уже потом будем разговаривать об образовании. Сейчас я об образовании разговаривать не готов. Меня в образовании нет. И образования в моей жизни сейчас тоже нет", – отметил он.
Военнослужащий Третьего армейского корпуса ВСУ добавил, что у него есть друзья мужчины, которые работают в школах и имеют бронь. Он их не осуждает и больше переживает за то, чтобы достойно прожить собственную жизнь. По его словам, человек, который не воюет в рядах Сил обороны Украины, не является меньшим гражданином, чем те, кто воюет.
Кстати, командир отделения батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады Семен "Барбер" Семкив до службы работал барбером, поэтому и имеет такой позывной. В начале полномасштабного вторжения одно боевое подразделение в Киеве искал такого человека, так он и попал в армию.