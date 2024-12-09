Сохранит ли Россия военные базы в Сирии: у Путина признались, что "шокированы" поражением Асада

8 декабря режим Асада в Сирии потерпел крах. Власть в стране оказалась в руках повстанцев, а сам диктатор бежал в Россию.

После свержения Асада Россия начала выводить свои корабли с военно-морской базы в Тартусе, а также вывозить самолетами вооружение с авиабазы "Хмеймим". В Кремле прокомментировали судьбу российских военных баз в Сирии, передает 24 Канал.

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Что будет с базами оккупантов в Сирии

По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно. Там наступил период трансформации и нестабильности.

Российское присутствие в Сирии станет предметом для обсуждения с теми, кто будет у власти в стране, уточнил пресс-секретарь диктатора.

Также он признался, что свержение Асада и наступление повстанцев удивило весь мир. И Кремль тоже не стал исключением.

Песков заявил, что Москва поддерживает диалог с Анкарой и другими региональными игроками по ситуации в Сирии.

К слову Песков уточнил, что решение о предоставлении убежища Асаду и его семье в России принимал лично Путин.

Напомним, что ранее в МИД страны-агрессора рассказали, что сирийский диктатор покинул пост президента и покинул страну по договоренности с оппозицией. В переговорах участвовала и Москва.