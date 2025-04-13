"Вампир-почтальон": военные придумали необычный способ доставлять подарки и письма на фронт
- Украинские защитники на Волчанском направлении используют дроны-бомберы "Вампир" для доставки необходимых вещей, продуктов и писем от родных из-за угрожающей ситуации.
- Дроны обеспечивают обратную связь, позволяя отправлять письма-ответы и другие предметы обратно к родным.
На Волчанском направлении украинские защитники придумали, как получать необходимые вещи от родных. Для этого приспособили дроны.
Из-за угрожающей ситуации доставлять провизию автомобилем слишком рискованно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
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Украинским воинам доставляют провизию дронами
Украинские защитники на Волчанском направлении получают необходимые вещи, продукты и письма от родных с помощью дронов-бомбардировщиков "Вампир".
"Из-за напряженной обстановки на Волчанском направлении, завоз автомобилем провизии, воды, медикаментов и т.д. крайне рискованно. И поэтому это дело поручают дронам. Здесь и раскрывается универсальность бомбера Vampire. С таким же успехом, как он сбрасывает на головы оккупантов боеприпасы, он доставляет нашим ребятам гостинцы", – говорится в сообщении.
Перед запланированным рейсом дрона бойцы присылают список своих потребностей, их стараются максимально удовлетворить.
В обязательном порядке это хлеб, консервы, вода, масло, сахар, чай, грелки. Для дополнительной энергии – сладости. В банный день – сухой душ, сменное белье. А еще дрон привозит письма от родных,
– отметили пограничники.
Кроме того, дрон "Вампир" дает возможность обратной связи от бойца к своим родным.
"Обратная связь также существует – "Вампир" снаряжен катушкой с тросом, на конце которого крепится карабин. И к нему можно прицепить как письмо-ответ, так и, например, батареи и павербанки", – отметили в ГПСУ.