Планируют ли США отправлять военных инструкторов в Украину: ответ Белого дома

Россия делает попытки продвигаться на фронте, используя недостаток людей в украинской армии и задержку в поставках оружия с Запада. Поэтому все больше стран обсуждают вопрос отправки военных инструкторов в Украину.

Ситуация на фронте и заявления других стран спровоцировали обсуждение, смогут ли США и их союзники отправить военных инструкторов в Украину. Ответ на этот вопрос дал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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США не планируют отправлять военных инструкторов в Украину

Джейк Салливан заявил, что сейчас в США не рассматривают возможности отправить военных инструкторов в Украину.

Со своей стороны, мы не планируем тренировочную миссию в Украине,

– сказал он.

В то же время он добавил, что США продолжают работать над дальнейшей передачей оружия украинской армии. В частности, особое внимание там обращают на отправку ПВО.

"Им нужно больше противовоздушной обороны, и мы работаем над этим, и им нужен постоянный поток оружия, которое мы им поставляем", – сказал советник Белого дома по нацбезопасности.

Добавим, что генерал США Чарльз Браун также заявлял, что Штаты имели около 150 военных инструкторов в Украине, пока Россия не вторглась на украинскую территорию в феврале 2022 года.

Франция заявила о готовности отправить военных инструкторов в Украину