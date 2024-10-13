Путин хочет, чтобы в плен попадали корейцы Кима: в ЦПД объяснили, где их может использовать Россия

Несколько тысяч военнослужащих из КНДР сейчас проходят подготовку на территории России. После этого их, вероятно, как писала западная пресса, отправят на войну против Украины.

Такую возможность прокомментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, российский диктатор планирует поставить их на охрану границ.

Смотрите также Пхеньян может стать серьезным игроком в нашей войне, – Чмут об угрозах от военных КНДР

В ЦПИ объяснили, как Россия будет использовать военных КНДР

Андрей Коваленко объяснил, что история о подготовке врагом военных КНДР может свидетельствовать о попытке в будущем поставить их охранять границу страны-агрессора в подкрепление пограничникам и отдельным срочникам.

По его словам, на примере операции Вооруженных Сил Украины в Курской области Россия увидела, что российские спецслужбы, в частности ФСБ, которому подчинены пограничники, а также срочники, не способны "качественно воевать".

Условно, Путин хочет, чтобы в плен если что попадали корейцы Кима,

– резюмировал начальник ЦПД.

Напомним, Washington Post еще на днях писало, что несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят обучение на территории страны-агрессора и могут быть отправлены на линию фронта в Украине до конца этого года.

Отмечалось, что северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях, чтобы наблюдать за российскими войсками и изучать поле боя. В то же время Украина еще не видела никаких северокорейских подразделений, которые принимали бы участие в боевых действиях.